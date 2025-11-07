< sekcia Zahraničie
USA údajne podporujú plán EÚ poskytnúť Ukrajine zmrazené ruské aktíva
Európska komisia navrhuje poskytnúť Ukrajine takzvanú reparačnú pôžičku 140 miliárd eur, ktorá by mala byť financovaná zo zmrazených ruských aktív nachádzajúcich sa v Európe.
Autor TASR
Washington 7. novembra (TASR) - Spojené štáty plne podporujú plán Európskej komisie, ktorá chce využiť zmrazené ruské aktíva na podporu Ukrajiny. Agentúre Reuters to v piatok povedal zdroj oboznámený so súčasnou situáciou, informuje TASR.
Washington „jednoznačne podporuje (EÚ) a kroky, ktoré v súčasnosti podniká, aby mohla tieto aktíva využiť“, uviedol zdroj.
Európska komisia navrhuje poskytnúť Ukrajine takzvanú reparačnú pôžičku 140 miliárd eur, ktorá by mala byť financovaná zo zmrazených ruských aktív nachádzajúcich sa v Európe. Európski lídri však zatiaľ tento plán neschválil. Skepticky sa k nemu stavia najmä Belgicko, keďže väčšina zmrazených ruských aktív (približne 170 miliárd eur) je uložená v bruselskom depozitári spoločnosti Euroclear.
V snahe zatlačiť na Rusko americký prezident Donald Trump koncom minulého mesiaca uvalil sankcie na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti Rosnefť a Lukoil. Tento krok je súčasťou pokračujúcej snahy Trumpa ukončiť vojnu na Ukrajine a prinútiť Putina k mierovým rokovaniam.
Washington podľa zdroja Reuters aktuálne monitoruje dôsledky týchto sankcií. „Existuje viacero ďalších krokov, ktoré by sme mohli urobiť, aby sme zvýšili tlak“, uviedol .
