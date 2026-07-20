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Zdroj Reuters:Sprostredkovatelia navrhli Iránu 10-dňové prímerie s USA

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Traja chlapci sa hrajú vo vode a v pozadí stúpa dym z explózie v Hormuzskom prielive pri pobreží iránskeho mesta Bandar Abbás v pondelok 13. júla 2026. Foto: TASR/AP

Konflikt medzi USA a Iránom bol pozastavený 17. júna, keď obe krajiny podpísali memorandum o porozumení.

Autor TASR
Teherán 20. júla (TASR) - Sprostredkovatelia predložili Iránu návrh na deeskaláciu napätia vo vojne so Spojenými štátmi, na základe ktorého by začalo platiť desaťdňové prímerie s USA s cieľom nájsť spôsob, ako obnoviť minulomesačnú dohodu. Agentúru Reuters o tom informoval vysokopostavený iránsky predstaviteľ, píše TASR.

Konflikt medzi USA a Iránom bol pozastavený 17. júna, keď obe krajiny podpísali memorandum o porozumení. Vďaka tomu sa zoficiálnilo dočasné prímerie a stanovil 60-dňový rámec na vedenie rokovaní o trvalej dohode.

Prímerie však začalo zlyhávať už počas prvého júlového týždňa, keď došlo k vzájomným útokom na oboch stranách pre incidenty v Hormuzskom prielive - kľúčovej trase námornej dopravy. Americký prezident Donald Trump následne 9. júla vyhlásil, že prímerie sa „skončilo“.

Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí v pondelok ráno informoval, že diplomatické rokovania so Spojenými štátmi pokračujú cez sprostredkovateľov napriek útokom a že mediátori odovzdali Teheránu správy o ich priebehu. Hovorca však neposkytol ďalšie podrobnosti o diplomatických snahách.
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