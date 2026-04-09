Zdroj TASS: Irán denne pustí cez Hormuzský prieliv menej než 15 lodí
Irán požaduje, aby Spojené štáty počas prímeria nezvyšovali svoju vojenskú prítomnosť v regióne.
Autor TASR
Teherán 9. apríla (TASR) - Irán v rámci dohody o prímerí so Spojenými štátmi umožní denne plavbu cez Hormuzský prieliv menej ako 15 lodiam. Pre ruskú agentúru TASS to pred rokovaniami v pakistanskom Islamabade uviedol vysokopostavený iránsky predstaviteľ, informuje TASR.
„Tento pohyb je prísne podmienený súhlasom Iránu a dodržiavaním konkrétneho protokolu. Nový regulačný rámec, ktorý funguje pod dohľadom iránskych Revolučných gárd (IRGC), bol oficiálne oznámený regionálnym stranám. K predvojnovému stavu sa už nevrátime,“ uviedol zdroj pod podmienkou anonymity.
Podľa neho je odblokovanie zmrazených iránskych aktív kľúčovou zárukou, ktorá musí byť naplnená v priebehu dvojtýždňového prímeria.
Teherán trvá na tom, aby bolo prípadné ukončenie vojny formalizované rezolúciou Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN). „Ak ukončenie vojny nebude zakotvené v rezolúcii BR OSN na základe našich dohodnutých podmienok, sme plne pripravení obnoviť boj proti USA a sionistickému režimu (Izraelu, pozn. TASR) - rovnako ako počas uplynulých 40 dní, a s ešte väčšou intenzitou,“ zdôraznil zdroj.
Irán požaduje, aby Spojené štáty počas prímeria nezvyšovali svoju vojenskú prítomnosť v regióne. „Pokiaľ ide o obohacovanie uránu, zostávame striktne viazaní textom dohodnutej dohody a aktívne ho dodržiavame,“ dodal predstaviteľ.
Americký prezident Donald Trump v noci na stredu oznámil dvojtýždňové prímerie s Iránom. Podľa neho sa obom stranám podarilo vyriešiť niektoré sporné otázky a Washington považuje iránsky 10-bodový návrh za funkčný základ pre ďalšie rokovania. Dohoda je podmienená otvorením Hormuzského prielivu zo strany Teheránu.
