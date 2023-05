Zdroj z Ankary: Čiernomorská obilná dohoda je asi blízko k predĺženiu

Moskva 10. mája (TASR) - Čiernomorská obilná dohoda medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorá uľahčuje vývoz obilia z ukrajinských prístavov, sa zrejme blíži k predĺženiu. Naznačil to zdroj v Ankare, na ktorý sa odvoláva ruská štátna agentúra TASS.



Nemenovaný zdroj, ktorý v stredu citoval denník The Guardian, tvrdí, že "existujú informácie, podľa ktorých sa dohoda napokon predĺži aj po 18. máji". "Preto to spomínam ako fakt. Očakáva sa, že do nej bude zahrnutý aj export ruských produktov," uviedol zdroj.



"Pre (tureckého) prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana je predĺženie dohody signálom pre Západ, že Turecku je možné dôverovať," dodal. Tamojší predstavitelia preto podľa jeho slov spravia všetko, čo je možné, aby zaistili pokračovanie dohody.



Kremeľ odmietol komentovať, či došlo k pokroku v rokovaniach o predĺžení dohody. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov novinárom povedal, že pozícia Ruska v tejto záležitosti je známa a práca na dohode pokračuje.



Čiernomorská obilná iniciatíva (tzv. obilná dohoda) medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorú pomohli vlani v júli sprostredkovať Turecko a OSN, obsahuje dve dohody. Jedna z nich umožňuje vývoz obilnín, ktoré v ukrajinských čiernomorských prístavoch zablokovala vojna. Druhá má uľahčiť export ruských obilnín a hnojív napriek sankciám uvaleným na Moskvu za rozpútanie vojny na Ukrajine.



Obilná dohoda vlani pomohla obmedziť narastajúce ceny potravín; prvýkrát bola predĺžená vlani v novembri o 120 dní. V marci súhlasilo Rusko už len s jej 60-dňovým predĺžením, hoci Ukrajina, Turecko aj OSN požadovali 120-dňové predĺženie. Kyjev naznačil, že by chcel do dohody zahrnúť aj ďalšie prístavy.



Moskva dôrazne naznačila, že nebude súhlasiť s tým, aby bola predmetná dohoda predĺžená aj po 18. máji, pretože neboli splnené jej požiadavky na uľahčenie vývozu ruských obilnín a hnojív.