< sekcia Zahraničie
Drony údajne zaútočili počas vojenských osláv v Sudáne
Od začiatku vojny medzi armádou a RSF v apríli 2023 zahynuli desaťtisíce ľudí a milióny museli opustiť svoje domovy.
Autor TASR
Chartúm 13. augusta (TASR) - Dronové útoky zasiahli v stredu počas armádnych osláv sudánske mesto Tambúl, ktoré sa nachádza juhovýchodne od metropoly Chartúm v štáte al-Džazíra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Očitý svedok pre AFP uviedol, že na hlavnom námestí zasahovala protivzdušná obrana počas slávnosti, na ktorej sa „zhromažďovali stovky ľudí“. Na mieste následne vypukol chaos. Bezprostredne neboli hlásené žiadne obete a k útoku sa nevyjadrili polovojenské nepriateľské sily ani armáda.
Al-Džazíra bola pred vojnou poľnohospodárskym centrom Sudánu. Od januára, keď ju armáda dobyla späť od polovojenských Síl rýchlej podpory (RSF), sa situácia v tejto oblasti poväčšine upokojila. Podľa Organizácie Spojených národov sa od januára vrátil do tohto sudánskeho štátu približne milión obyvateľov.
Na stredajšej oslave v Tambúle sa mal zúčastniť aj veliteľ Sudánskych ochranných síl. Ide o ozbrojenú skupinu, ktorá sa v súčasnosti spája s armádou, píše AFP.
Od začiatku vojny medzi armádou a RSF v apríli 2023 zahynuli desaťtisíce ľudí a milióny museli opustiť svoje domovy. Armáda aktuálne spravuje stred, sever i východ Sudánu, zatiaľ čo RSF kontroluje takmer celý západ a časti juhu.
Očitý svedok pre AFP uviedol, že na hlavnom námestí zasahovala protivzdušná obrana počas slávnosti, na ktorej sa „zhromažďovali stovky ľudí“. Na mieste následne vypukol chaos. Bezprostredne neboli hlásené žiadne obete a k útoku sa nevyjadrili polovojenské nepriateľské sily ani armáda.
Al-Džazíra bola pred vojnou poľnohospodárskym centrom Sudánu. Od januára, keď ju armáda dobyla späť od polovojenských Síl rýchlej podpory (RSF), sa situácia v tejto oblasti poväčšine upokojila. Podľa Organizácie Spojených národov sa od januára vrátil do tohto sudánskeho štátu približne milión obyvateľov.
Na stredajšej oslave v Tambúle sa mal zúčastniť aj veliteľ Sudánskych ochranných síl. Ide o ozbrojenú skupinu, ktorá sa v súčasnosti spája s armádou, píše AFP.
Od začiatku vojny medzi armádou a RSF v apríli 2023 zahynuli desaťtisíce ľudí a milióny museli opustiť svoje domovy. Armáda aktuálne spravuje stred, sever i východ Sudánu, zatiaľ čo RSF kontroluje takmer celý západ a časti juhu.