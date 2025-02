Zdroje AFP: Šéf ruskej diplomacie Lavrov navštívi Turecko

Moskva/Ankara 23. februára (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov plánuje v pondelok navštíviť Turecko. Stretnúť sa má so svojím náprotivkom Hakanom Fidanom, pričom jednou z tém rokovaní bude aj vojna na Ukrajine. Pre agentúru AFP to uviedli turecké diplomatické zdroje, informuje TASR.



Hovorkyňa ruského ministerstva Marija Zacharovová neskôr pre tlačovú agentúru TASS potvrdila, že "delegácia vedená Sergejom Lavrovom v krátkom čase navštívi Turecko", aby s ním prediskutovala široký okruh otázok.



Turecko, ktoré je členom NATO, chce zohrávať vedúcu úlohu pri ukončení vojny na Ukrajine, o čo sa pokúsilo už v marci 2022, keď dvakrát hostilo priame rokovania medzi Moskvou a Kyjevom.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v utorok pri prijatí ukrajinského lídra Volodymyra Zelenského vyhlásil, že jeho krajina by bola "ideálnym hostiteľom" pre rozhovory o Ukrajine za účasti Moskvy, Kyjeva a Washingtonu.



Moskva a Washington už v uplynulých dňoch začali priamy dialóg na pozadí zbližovania sa medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským náprotivkom Vladimirom Putinom, pripomína AFP. Ruskí a americkí predstavitelia sa v utorok stretli v Saudskej Arábii, aby začali obnovovať svoje vzťahy a diskutovali aj o ukončení vojny. Zelenskyj stretnutie odsúdil, pretože sa obáva dohody o Ukrajine dosiahnutej bez neho za rokovacím stolom.



Lavrov, ktorý naposledy navštívil Turecko v októbri, by mal v nasledujúcich dňoch odcestovať aj na návštevu do Iránu.