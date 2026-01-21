< sekcia Zahraničie
Zdroje AFP: Sudánska armáda zvažuje návrh prímeria od USA
Autor TASR
Chartúm 21. januára (TASR) - Sudánska armáda zvažuje nový návrh prímeria s polovojenskými silami, ktorý dostala od Spojených štátov a Saudskej Arábie. Agentúru AFP s tým oboznámili sudánske vládne zdroje, píše TASR.
Bezpečnostný a obranný výbor, ktorý sa skladá z predstaviteľov armády a vlády, v stredu rokuje o iniciatíve USA a SA zameranej na dočasné humanitárne prímerie aj celkové prímerie v občianskej vojne, uviedol zdroj pod podmienkou zachovania anonymity.
Konflikt medzi armádou a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF) sa začal v apríli 2023 a vyžiadal si už desaťtisíce mŕtvych. V dôsledku bojov svoje domovy opustilo približne 11 miliónov ľudí. Snahy o uzavretie udržateľného prímeria však už opakovane zlyhali.
Rokovania pod vedením Egypta, Spojených arabských emirátov (SAE), USA a Saudskej Arábie sú na mŕtvom bode už celé mesiace, odkedy veliteľ armády Abdal Fattáh Burhán označil zoskupenie za zaujaté v prospech SAE. Armáda minulý rok prerušila vzťahy s Abú Zabí a obvinila krajinu z vyzbrojovania RSF. SAE tieto tvrdenia popiera napriek správam odborníkov OSN, amerických zákonodarcov a medzinárodných organizácií.
