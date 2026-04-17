Zdroje: Dodávky zbraní z USA pre niektoré európske krajiny sa odložia
Zdržanie dodávok sa dotkne viacerých európskych krajín vrátane štátov pobaltského regiónu a Škandinávie, uviedli tri zdroje pod podmienkou anonymity.
Autor TASR
Washington 17. apríla (TASR) - Americkí predstavitelia informovali viacerých európskych partnerov, že niektoré zazmluvnené dodávky zbraní sa pravdepodobne odložia, pretože vojna v Iráne vyčerpáva zásoby USA. S odvolaním sa na zdroje oboznámené so záležitosťou o tom vo štvrtok informovala agentúra Reuters, píše TASR.
Zdržanie dodávok sa dotkne viacerých európskych krajín vrátane štátov pobaltského regiónu a Škandinávie, uviedli tri zdroje pod podmienkou anonymity. Biely dom a Pentagón zatiaľ nereagovali na žiadosti o vyjadrenie.
USA a Izrael začali 28. februára letecké útoky na Irán. Vojenská operácia vyvolala obavy niektorých amerických predstaviteľov, že zbrojársky priemysel v krajine nebude stíhať pokrývať dopyt a mohol by byť nútený spomaliť dodávky pre niektorých odberateľov.
Spojené štáty už znížili svoje zásoby zbraní, ako sú delostrelecké systémy, munícia a protitankové rakety, v hodnote miliárd dolárov od ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 a začiatku vojenských operácií Izraela v Pásme Gazy v roku 2023.
Zdržanie dodávok sa dotkne viacerých európskych krajín vrátane štátov pobaltského regiónu a Škandinávie, uviedli tri zdroje pod podmienkou anonymity. Biely dom a Pentagón zatiaľ nereagovali na žiadosti o vyjadrenie.
USA a Izrael začali 28. februára letecké útoky na Irán. Vojenská operácia vyvolala obavy niektorých amerických predstaviteľov, že zbrojársky priemysel v krajine nebude stíhať pokrývať dopyt a mohol by byť nútený spomaliť dodávky pre niektorých odberateľov.
Spojené štáty už znížili svoje zásoby zbraní, ako sú delostrelecké systémy, munícia a protitankové rakety, v hodnote miliárd dolárov od ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 a začiatku vojenských operácií Izraela v Pásme Gazy v roku 2023.