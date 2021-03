Zdroje DPA: Nemecko predĺži lockdown do 18. apríla

Berlín 22. marca (TASR) - Nemecko predĺži celoštátny lockdown v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu o štyri týždne do 18. apríla. Pôvodne mal platiť do 28. marca. Dohodla sa na tom v pondelok nemecká vláda s premiérmi 16 spolkových krajín, ako sa z viacerých zdrojov dozvedela agentúra DPA. Oficiálne oznámenie účastníci rokovania zatiaľ nezverejnili.



Hoci ešte nie je stanovené konečné znenie opatrení, prísne pravidlá obmedzovania kontaktov sa údajne neuvoľnia ani počas Veľkej noci. V návrhu sa spomínala možnosť, že sa úzky kruh členov jednej rodiny bude môcť stretnúť so štyrmi ďalšími osobami plus deťmi do 14 rokov. Od začiatku marca sú v Nemecku povolené súkromné stretnutia členov dvoch domácností s účasťou najviac piatich ľudí.



V pondelok večer okolo 18.30 h boli online rokovania kancelárky Angely Merkelovej a predsedov vlád spolkových krajín prerušené. Dôvodom bola nespokojnosť Merkelovej na dosiaľ dohodnutých opatreniach, ktoré podľa nej nie sú dostačujúce na prerušenie dynamiky šírenia nákazy, napísal denník Die Welt.



Predmetom rozhovorov je i dôsledné dodržiavanie pravidla, že pri vysokej hodnote týždňovej incidencie nákazy (nad 100 na 100.000 obyvateľov) má dôjsť k prijatiu sprísnených opatrení a opätovnému uzavretiu obchodov, múzeí či športových zariadení. Hoci to platí pre väčšinu Nemecka, k prijímaniu ďalších reštrikcií nedochádza. Priemerná hodnota incidencia pre celé Nemecko je od nedele tiež vyššia než 100.



Témou rokovaní malo byť pôvodne možné uvoľňovanie opatrení, no zmenu agendy spôsobila tretia vlna pandémie, ktorá súvisí so šírením britského variantu koronavírusu, poznamenala agentúra AFP.



Nemecko koncom februára otvorilo školy a v marci i obchody a niektoré služby vrátane kaderníctiev. Momentálne však hrozí znovuzavedenia opatrení i zatvorenie škôl. "Bez značných reštrikcií sa počet nových prípadov zvýši do takej miery, že zdravotníckemu systému bude v apríli hroziť preťaženie," píše sa v návrhu.



Inštitút Roberta Kocha (RKI) hlásil v pondelok 7709 pozitívne testovaných osôb, čo je o 1105 viac ako pred týždňom. Pribudlo i 50 obetí ochorenia COVID-19. Sedemdňová incidencia sa zvýšila na 107,3 z nedeľňajších 103,9.