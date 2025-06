Zdroje FT: NATO skrátilo summit lídrov, aby sa vyhlo odchodu Trumpa

Londýn/Brusel 19. júna (TASR) – Severoatlantická aliancia (NATO) skrátila budúcotýždňový summit lídrov členských krajín na jedno pracovné zasadnutie. Chce tak zamedziť, aby z vrcholnej schôdzky predčasne odišiel prezident USA Donald Trump, ako to nedávno urobil na summite G7 v Kanade. S odvolaním sa na štvrtkovú správu denníka Financial Times (FT) o tom informovala agentúra Reuters, píše TASR.



Summit NATO pôvodne plánovali ako trojdňové podujatie, no podľa FP sa uskutoční len jedno pracovné zasadnutie trvajúce dve a pol hodiny. Tri zdroje zapojené do príprav tvrdia, že dôvodom rozhodnutia sú obavy o Trumpovu trpezlivosť vydržať na dlhších stretnutiach. Informácie nebolo možné bezprostredne overiť.



Očakáva sa, že záverečné vyhlásenie summitu, ktoré načrtne priority Aliancie, bude mať len päť odsekov a vojde sa na jednu stranu. Vyhlásenie po vlaňajšom summite vo Washingtone malo 5400 slov v 44 odsekoch, konštatoval FT.



Spojené štáty medzitým vyvíjajú na európskych spojencov tlak, aby v záverečnom komuniké obmedzili zmienky o Ukrajine, informoval vo štvrtok na svojom webe týždenník Newsweek. Odvolával sa na zdroje vo Washingtone a Európe oboznámené s rokovaniami. Podľa správy by to bol signál poklesu podpory Kyjeva po nástupe Trumpovej vlády. Biely dom na žiadosť o vyjadrenie zatiaľ nereagoval.



Nadchádzajúci summit NATO v holandskom Haagu bude zameraný najmä na snahu dosiahnuť dohodu členských štátov o zvýšení výdavkov na obranu.



Generálny tajomník NATO Mark Rutte navrhuje doterajší cieľ dvoch percent hrubého domáceho produktu (HDP) zvýšiť na celkovo päť percent, z čoho by 3,5 percenta HDP išlo na vojenské výdavky a 1,5 percenta na investície súvisiace s obranou a bezpečnosťou.



Takýto plán by bol významným úspechom pre Trumpa, ktorý už dlho kritizuje spojencov za to, že podľa neho neplatia svoj podiel za kolektívnu obranu, a nalieha na nich, aby zvýšili svoje výdavky.