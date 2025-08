Zdroje Reuters: Putin vojnu napriek Trumpovmu ultimátu neukončí

Moskva 5. augusta (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin sa pravdepodobne nepodvolí ultimátu šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa a naďalej sa bude usilovať o úplné obsadenie štyroch anektovaných ukrajinských oblastí. Putin podľa zdrojov agentúry Reuters blízkych Kremľu nepredpokladá, že ďalšie ekonomické sankcie zo strany Spojených štátov budú mať veľký vplyv. Putin je tiež presvedčený, že Rusko má aktuálne na bojisku navrch, informuje TASR.



Trump začiatkom minulého týždňa zopakoval, že je nespokojný s konaním Putina, ktorý podľa neho chce, aby vojna na Ukrajine pokračovala. Skrátil preto svoju 50-dňovú lehotu, ktorú mu dal na ukončenie vojny. Stanovený termín uplynie už vo štvrtok 8. augusta. V prípade jeho nedodržania Spojené štáty podľa Trumpa uvalia 100-percentné clá na obchodných partnerov Moskvy.



Ruský líder podľa zdrojov Reuters nechce nahnevať Trumpa a uvedomuje si, že tým možno premrhá šancu na zlepšenie vzťahov s Washingtonom a Západom, ale jeho vojnové ciele majú prednosť. Putinovým cieľom je úplne obsadiť Doneckú, Luhanskú, Chersonskú a Záporožskú oblasť, ktoré Moskva v roku 2022 anektovala, hoci územie troch z nich plne nekontroluje. Mierové rokovania Putin pripúšťa až po ich úplnom obsadení, uviedol jeden zdroj.



Ruský prezident podľa zdroja stále dúfa, že s Washingtonom bude môcť udržiavať dobré vzťahy a obchodovať so Západom. Vzhľadom na súčasný postup na bojisku sa však Putin domnieva, že čas na ukončenie vojny nenastal a tento krok by nepochopili občania v Rusku ani armáda.



Druhý zdroj tiež uviedol, že Putin si cení vzťahy s Trumpom a nechce si ho pohnevať. „Má však priority. Putin si nemôže dovoliť ukončiť vojnu len preto, že to chce Trump,“ vysvetlil.



Súčasné rokovania, v rámci ktorých sa ruskí a ukrajinskí vyjednávači od mája stretli trikrát v tureckom Istanbule, boli pokusom Moskvy presvedčiť Trumpa, že Putin neodmieta mier, uviedol prvý zdroj. Stretnutia podľa neho neboli hĺbkové a slúžili iba ako platforma na diskusie o humanitárnych otázkach.



Rusko oficiálne tvrdí, že v rokovaniach sa snaží dohodnúť na dlhodobom mieri. Prízvukuje však, že proces je komplikovaný, keďže postoje oboch strán sú veľmi vzdialené.



Medzi požiadavky Moskvy patrí úplné stiahnutie sa Ukrajiny zo štyroch anektovaných regiónov, vyhlásenie neutrality a obmedzenie veľkosti ukrajinskej armády. Všetky požiadavky Kyjev jednoznačne odmietol, pripomína Reuters.