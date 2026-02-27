< sekcia Zahraničie
Zdroje Reuters: Trumpove tvrdenia o iránskych raketách sú nepodložené
Trump počas svojho prejavu o stave Únie tento týždeň vyhlásil, že Irán sa snaží vyvinúť rakety, ktoré budú schopné zasiahnuť Spojené štáty.
Autor TASR
Washington 27. februára (TASR) - Tvrdenia amerického prezidenta Donalda Trumpa o tom, že Irán vyvíja rakety schopné zasiahnuť územie USA, nie sú podložené spravodajskými informáciami a zdajú sa byť prehnané. Agentúre Reuters to prezradili tri informované zdroje, píše TASR.
Trump počas svojho prejavu o stave Únie tento týždeň vyhlásil, že Irán sa snaží vyvinúť rakety, ktoré budú schopné zasiahnuť Spojené štáty a už teraz vlastní rakety, ktoré môžu ohroziť Európu a americké základne v zahraničí.
Vlani americká Obranná spravodajská agentúra (DIA) uviedla, že Irán by potencionálne mohol vyvinúť medzikontinentálnu balistickú raketu (ICBM), „ak by sa tak rozhodol“, do roku 2035.
Podľa dvoch zdrojov je odhad DIA stále v platnosti. Jeden z nich uviedol, že aj keby partneri Iránu Čína alebo Severná Kórea poskytli technologickú pomoc, Teheránu by pravdepodobne trvalo najmenej osem rokov, kým by vyrobil „niečo, čo by bolo skutočne na úrovni ICBM a funkčné“. Zdroje však pripustili, že môžu existovať nové utajované dokumenty o iránskom raketovom programe, o ktorých nevedia.
„Prezident Trump má úplnú pravdu, keď zdôrazňuje vážne obavy z toho, že Irán, krajina, ktorá skanduje ‚smrť Amerike‘, by vlastnila ICBM,“ uviedla na margo Trumpových výrokov hovorkyňa Bieleho domu Anna Kellyová.
