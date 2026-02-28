Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zdroje Reuters: Veliteľ revolučných gárd a minister obrany zahynuli

Dym stúpa nad obzorom po výbuchu v Teheráne, Irán, sobota, 28. februára 2026. Foto: TASR/AP

Portál Times of Israel (TOI) pripomína, že izraelskí predstavitelia predtým odhadli, že pri úderoch pravdepodobne zahynuli Pakpúr, Nasírzáde aj šéf iránskej spravodajskej služby.

Teherán 28. februára (TASR) - Veliteľ Zboru islamských revolučných gárd (IRGC) generál Mohammad Pakpúr a iránsky minister obrany Azíz Nasírzáde sú považovaní za mŕtvych po sobotňajších útokoch Izraela. S odvolaním na dva zdroje oboznámené s izraelskými vojenskými operáciami a jeden regionálny zdroj o tom informovala agentúra Reuters, píše TASR.

Terčom sobotňajších útokov Izraela a USA bolo podľa TOI niekoľko najvyšších predstaviteľov iránskeho režimu a armády vrátane najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího a prezidenta Masúda Pezeškijána.
