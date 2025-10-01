< sekcia Zahraničie
Zdroje z Hamasu: Americký plán je jednostranný
Trumpov v pondelok zverejnený 20-bodový plán počíta s prepustením všetkých rukojemníkov zadržiavaných Hamasom do 72 hodín výmenou za stovky palestínskych väzňov v izraelských väzniciach.
Autor TASR
Gaza 1. októbra (TASR) - Zdroje z palestínskeho militantného hnutia Hamas v stredu pre saudskoarabský denník aš-Šark al-Awsat uviedli, že americký plán na ukončenie vojny v Pásme Gazy „je jednostranný a vytvára nespravodlivosť“, keďže slúži skôr izraelským ako palestínskym záujmom. Zdôraznili však, že hnutie ho bude posudzovať v pozitívnom duchu. V stredu na to upozornil portál Times of Israel (TOI).
Podľa zdrojov si hnutie nestanovilo žiadny konkrétny dátum na predloženie svojej odpovede na americký návrh. Sprostredkovatelia pre riešenie konfliktu však predstaviteľov Hamasu požiadali, aby konali rýchlo a odpoveď poskytli do dvoch dní.
Zdroje uvádzajú, že hoci body obsiahnuté v pláne sú podrobne opísané, neobsahujú žiadne skutočné záruky na implementáciu podmienok dohody. Podľa nich bude potrebné upraviť aj harmonogram prepustenia rukojemníkov, najmä zosnulých, pretože na lokalizovanie ich hrobov bude potrebný istý čas.
Trumpov v pondelok zverejnený 20-bodový plán počíta s prepustením všetkých rukojemníkov zadržiavaných Hamasom do 72 hodín výmenou za stovky palestínskych väzňov v izraelských väzniciach.
Zdroje informovali saudskoarabský denník, že v diskusiách s vedením militantnej skupiny v zahraničí predstavitelia Hamasu v Pásme Gazy zdôraznili dôležitosť kladnej reakcie na tento plán s cieľom ukončiť vojnu. Podľa nich s týmto prístupom súhlasí aj vojenské krídlo skupiny.
Podľa zdrojov si hnutie nestanovilo žiadny konkrétny dátum na predloženie svojej odpovede na americký návrh. Sprostredkovatelia pre riešenie konfliktu však predstaviteľov Hamasu požiadali, aby konali rýchlo a odpoveď poskytli do dvoch dní.
Zdroje uvádzajú, že hoci body obsiahnuté v pláne sú podrobne opísané, neobsahujú žiadne skutočné záruky na implementáciu podmienok dohody. Podľa nich bude potrebné upraviť aj harmonogram prepustenia rukojemníkov, najmä zosnulých, pretože na lokalizovanie ich hrobov bude potrebný istý čas.
Trumpov v pondelok zverejnený 20-bodový plán počíta s prepustením všetkých rukojemníkov zadržiavaných Hamasom do 72 hodín výmenou za stovky palestínskych väzňov v izraelských väzniciach.
Zdroje informovali saudskoarabský denník, že v diskusiách s vedením militantnej skupiny v zahraničí predstavitelia Hamasu v Pásme Gazy zdôraznili dôležitosť kladnej reakcie na tento plán s cieľom ukončiť vojnu. Podľa nich s týmto prístupom súhlasí aj vojenské krídlo skupiny.