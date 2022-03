Zdroje z Ruska potvrdili, že v Mariupole zomrel kapitán ruskej flotily

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Moskva/Kyjev 20. marca (TASR) - Zdroje z Ruska v nedeľu potvrdili, že v bojoch o obliehané ukrajinské mesto Mariupoľ zahynul zástupca veliteľa ruskej Čiernomorskej flotily, kapitán Andrej Palij. TASR správu prevzala z televízie BBC.Smrť Andreja Palija ako prvá ohlásila ukrajinská armáda, avšak túto informáciu nebolo možné bezprostredne overiť. V priebehu nedele však správu potvrdili tri zdroje z Ruska.Najskôr to bol Konstantin Carenko, predstaviteľ vojenského námorného učilišťa v Sevastopole na anektovanom Kryme, ktorý o smrti svojho priateľa Andreja Palija písal na ruskej sociálnej sieti Vkontakte.Rovnakú informáciu potom zverejnila aj sevastopolská senátorka Jekaterina Albatajevová, podľa ktorej kapitán prvého stupňa Andrej Palij padol "". Označila to za obrovskú, nenahraditeľnú stratu pre Sevastopol, ktorý je hlavnou základňou ruskej Čiernomorskej flotily.Tretie potvrdenie prišlo od sevastopolského gubernátora Michaila Razvožajeva. "" napísal na Telegrame.Ministerstvo obrany v Moskve zatiaľ v tejto súvislosti neposkytlo žiadne vyjadrenie. Podľa správ ruských médií sa Andrej Palij narodil v roku 1971 v Kyjeve, pričom od rozpadu Sovietskeho zväzu slúžil v ruskom námorníctve a v uplynulých rokoch sa zapojil aj do ruskej vojenskej operácie v Sýrii.Poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak v nedeľu informoval, že počas bojov na Ukrajine zahynulo od 24. februára už šesť ruských generálov a desiatky ďalších vysokých dôstojníkov ruských inváznych síl.Ruská armáda oficiálne nepotvrdila smrť ani jedného z nich. V prípade jedného zo zabitých generálov Andreja Suchoveckého však jeho úmrtie potvrdila jeho dôstojnícka organizácia, píše agentúra AP.Ukrajinská armáda v nedeľu uviedla, že od začiatku ruskej invázie zahynulo na Ukrajine už 14.700 ruských vojakov, zničených bolo 476 ruských tankov, 96 lietadiel a 118 vrtuľníkov.Spojené štáty odhadujú, že na Ukrajine padlo už minimálne 7000 príslušníkov ruskej armády. Rusko začiatkom marca priznalo, že na Ukrajine stratilo 498 vojakov.