Združenie Collectif Handicaps bojkotovalo konferenciu s Macronom

Paríž 26. apríla (TASR) — Vplyvná organizácia obhajujúca práva zdravotne znevýhodnených vo Francúzsku sa rozhodla bojkotovať konferenciu za účasti prezidenta Emmanuela Macrona, ktorá sa koná v stredu a je venovaná problémom ľudí s rôznymi obmedzeniami. Informovala o tom agentúra AP.



Združenie Collectif Handicaps, ktorá zastrešuje viac ako 50 organizácií obhajujúcich práva zdravotne postihnutých, niekoľko hodín pred konferenciou v Paríži oznámilo, že sa na nej nezúčastní. Ako dôvod uviedlo svoje rozčarovanie z nesplnených sľubov, že Paríž bude pred olympijskými a paralympijskými hrami prístupnejší pre ľudí so zdravotnými obmedzeniami.



Agentúra AP vo svojej správe uviedla, že dokonca aj dostať sa na konferenciu v Elyzejskom paláci bolo pre mnohých ľudí, ktorým má pomôcť, ťažké. Najbližšia linka metra s bezbariérovým prístupom je vzdialená asi kilometer a cesta autobusmi v Paríži je pre ľudí s obmedzenou pohyblivosťou náročná a zdĺhavá.



Aj viac ako sto rokov po otvorení prvej linky metra v Paríži — v prevádzke je od roku 1900, keď sa v meste konali olympijské hry a svetová výstava — je väčšina historických tratí v hlavnom meste stále neprístupná pre ľudí, ktorí používajú invalidný vozík. V sieti 309 staníc je bez stavebných obmedzení prístupná len jedna linka s 13 stanicami.



Organizátori olympijských hier tvrdia, že Paríž "poskytne najlepšie možné podmienky pre paralympionikov a návštevníkov so zdravotným postihnutím". Pre osoby so zdravotným postihnutím majú byť prístupné všetky športoviská a všetci dobrovoľníci budú vyškolení, aby im poskytli adekvátnu pomoc a služby.



Olympijské hry v Paríži sa budú konať od 26. júla do 11. augusta 2024, paralympiáda sa uskutoční od 28. augusta do 8. septembra.



V čase, keď Tokio v roku 2021 hostilo olympijské hry, bolo bezbariérových viac ako 90 percent zo 758 staníc metra a železničných staníc. V Londýne, kde sa olympiáda konala v roku 2012, má bezbariérový prístup približne tretina staníc metra. V Barcelone, ktorá hostila olympijské hry v roku 1992, je bezbariérových 153 zo 165 staníc metra.