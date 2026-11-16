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Združenie je znepokojené zatknutím novinára na Západnom brehu
Manželka novinára uviedla, že vojaci vtrhli do ich domu uprostred noci, zhabali mu dva telefóny, vyhodili z balkóna jeho pracovnú kameru, zaviazali mu oči a zobrali ho z domu.
Autor TASR
Tel Aviv 16. novembra (TASR) - Združenie zahraničnej tlače (FPA), ktoré zastupuje stovky novinárov v Izraeli a na palestínskych územiach, vyjadrilo v pondelok znepokojenie v súvislosti so zatknutím spolupracovníka francúzskej tlačovej agentúry AFP izraelskými jednotkami na Západnom brehu Jordánu. Skupina zároveň vyzvala na jeho prepustenie, pokiaľ nebudú predložené dôkazy, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„Armáda tvrdí, že (spolupracovník AFP) je 'podozrivý z napojenia na terorizmus', avšak nepredložila žiadne dôkazy, nevzniesla nijaké obvinenia a zadržiava ho v izolácii,“ uviedlo FPA, ktoré vyjadrilo „hlboké obavy“.
FPA požaduje predloženie dôkazov voči spolupracovníkovi francúzskej agentúry Muhammadovi Atíkovi alebo jeho okamžité prepustenie. „Medzitým vyzývame orgány, aby zaistili jeho bezpečnosť, prístup k advokátovi a umožnili rodine navštíviť ho,“ dodalo združenie.
Podľa izraelskej armády je spolupracovník podozrivý z väzieb na palestínske militantné hnutie Hamas, ale dosiaľ o tom nepredložila nijaké dôkazy.
Manželka novinára uviedla, že vojaci vtrhli do ich domu uprostred noci, zhabali mu dva telefóny, vyhodili z balkóna jeho pracovnú kameru, zaviazali mu oči a zobrali ho z domu.
AFP v nedeľu uviedla, že sa veľmi obáva o Atíka. Izraelské orgány požiadala o vysvetlenie, prečo ho zadržiavajú a poskytnutie dôkazov.
Izraelské jednotky už v auguste zadržali ďalšieho novinára AFP na Západnom brehu Jordánu. Armáda v tom čase uviedla, že novinár je „podozrivý z prípravy teroristických útokov“ v mene hnutia Hamas, pričom ani v tomto prípade neposkytla dôkazy. Novinára aj v súčasnosti naďalej zadržiavajú.
„Armáda tvrdí, že (spolupracovník AFP) je 'podozrivý z napojenia na terorizmus', avšak nepredložila žiadne dôkazy, nevzniesla nijaké obvinenia a zadržiava ho v izolácii,“ uviedlo FPA, ktoré vyjadrilo „hlboké obavy“.
FPA požaduje predloženie dôkazov voči spolupracovníkovi francúzskej agentúry Muhammadovi Atíkovi alebo jeho okamžité prepustenie. „Medzitým vyzývame orgány, aby zaistili jeho bezpečnosť, prístup k advokátovi a umožnili rodine navštíviť ho,“ dodalo združenie.
Podľa izraelskej armády je spolupracovník podozrivý z väzieb na palestínske militantné hnutie Hamas, ale dosiaľ o tom nepredložila nijaké dôkazy.
Manželka novinára uviedla, že vojaci vtrhli do ich domu uprostred noci, zhabali mu dva telefóny, vyhodili z balkóna jeho pracovnú kameru, zaviazali mu oči a zobrali ho z domu.
AFP v nedeľu uviedla, že sa veľmi obáva o Atíka. Izraelské orgány požiadala o vysvetlenie, prečo ho zadržiavajú a poskytnutie dôkazov.
Izraelské jednotky už v auguste zadržali ďalšieho novinára AFP na Západnom brehu Jordánu. Armáda v tom čase uviedla, že novinár je „podozrivý z prípravy teroristických útokov“ v mene hnutia Hamas, pričom ani v tomto prípade neposkytla dôkazy. Novinára aj v súčasnosti naďalej zadržiavajú.