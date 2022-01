Združenie krajín západnej Afriky pozastavilo členstvo Burkiny Faso

Ouagadougou 28. januára (TASR) - Združenie krajín západnej Afriky (ECOWAS) pozastavilo členstvo Burkiny Faso v tejto organizácii po tom, čo sa tam na prelome týždňov odohral vojenský prevrat. Informovala o tom agentúra AFP.



Združenie tak rozhodlo na piatkovom virtuálnom summite, povedal pre AFP jeden z účastníkov s tým, že k zavedeniu sankcií voči Burkine Faso zatiaľ nepristúpilo. Zároveň vyzvalo pučistov, aby prepustili demokraticky zvoleného prezidenta Rocha Christiana Kaborého, ktorého vojaci počas pondelkového prevratu zadržali.



ECOWAS tiež rozhodol o vyslaní misie pozostávajúcej z popredných predstaviteľov združenia do Ouagadougou, hlavného mesta Burkiny Faso. Po nich navštívia v pondelok túto metropolu aj vyslanci na úrovni ministrov.



Ďalší ECOWAS-u sa uskutoční 3. februára v ghanskom meste Akkra.



Pučisti v pondelok oznámili, že rozpustili vládu i parlament, pozastavili platnosť ústavy a uzavreli hranice. Deň predtým sa vojaci na viacerých základniach v krajine vzbúrili, údajne pre nedostatok prostriedkov na boj s militantnými džihádistami, ktorí podnikajú opakované útoky na príslušníkov miestnych bezpečnostných síl.



Moc v tomto chudobnom štáte sahelského regiónu prevzali pučisti na čele s podplukovnímkom Paulom-Henrim Sandaogom Damibom, ktorý velí jednotkám na východe Burkiny Faso.



Damiba v predvečer summitu ECOWAS v televíznom prejave vyzval medzinárodné spoločenstvo na podporu jeho krajiny, aby sa mohla či najskôr dostať z najnovšej krízy. Tiež zopakoval, že Burkina Faso sa "v rozumnom čase" vráti k dodržiavaniu ústavného poriadku.



V Burkine Faso od roku 2015 prebiehajú boje s džihádistami, ktorí do jej severných regiónov začali prenikať z Mali a Nigeru. Ide o ozbrojencov napojených na teroristické organizácie al-Káida a Islamský štát. Ich útoky si vyžiadali už približne 2000 obetí, zatiaľ čo zhruba 1,5 milióna ľudí utieklo zo svojich domovov.



Kaboré, ktorý bol opätovne zvolený do funkcie v roku 2020 a prisľúbil, že boj proti spomínaným povstalcom bude jeho prioritou, čelí pre pokračujúce boje a zlú bezpečnostnú situácii rastúcej nespokojnosti obyvateľstva.