Združenie nemeckých letísk navrhlo rokovania s Poslednou generáciou

Berlín 8. augusta (TASR) - Združenie nemeckých letísk vo štvrtok navrhlo rokovania so skupinou klimatických aktivistov Posledná generácia (Letzte Generation) - po tom, čo demonštrácie aktivistov narušili letovú prevádzku na viacerých letiskách v krajine. Združenie tvrdí, že takéto protesty neprispievajú k riešeniu problémov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



V otvorenom liste Združenie nemeckých letísk (ADV) uznalo, že klimatické zmeny sú jednou z najväčších výziev modernej spoločnosti a klimatických aktivistov chce prostredníctvom diskusie oboznámiť s najnovšími opatreniami v oblasti klímy, ktoré letiská prijímajú.



Témou rozhovoru by podľa ADV mal tiež byť vplyv blokád vzletových a pristávacích dráh na bezpečnosť letísk. Klimatickí aktivisti sa niekedy počas svojich protestov prilepia na pristávacie dráhy a znemožnia tak prílet či odlet lietadiel.



Minulý týždeň vo štvrtok bola kvôli demonštrácii skupiny Posledná generácia pozastavená nákladná letecká doprava na medzinárodnom letisku Lipsko/Halle v nemeckej spolkovej krajine Sasko. Týždeň predtým narušili klimatickí aktivisti leteckú dopravu vo Frankfurte nad Mohanom a na letisku v Kolíne nad Rýnom.



Vo štvrtok nemecká polícia prehľadala domovy členov tejto skupiny v mestách Berlín, Freiburg im Breisgau, Halle, Lipsko a Mannheim. Celkovo prehľadala domovy na ôsmich rôznych lokalitách, pričom boli aktivistom odobrané aj vzorky DNA.



Posledná generácia oznámila, že razie sa týkali ôsmich členov skupiny, ktorí sa zapojili koncom júla do protestu na letisku pri Frankfurte nad Mohanom.