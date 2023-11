Združenie obetí útokov v Izraeli namieta proti dohode s Hamasom

Jeruzalem 22. novembra (TASR) - Izraelské združenie obetí teroristických útokov - Almagor - podá v stredu na izraelskom najvyššom súde námietku proti dohode o návrate 50 rukojemníkov zadržiavaných radikálnym hnutím Hamas v palestínskom Pásme Gazy.



Ako v stredu informoval spravodajský web The Times of Israel (TOI), vedenie združenia Almagor v liste izraelskému ministrovi spravodlivosti Jarivovi Levinovi upozorňuje, že "také isté míny a prekvapenia" ako v tejto dohode medzi Izraelom a Hamasom boli "v takmer každej inej dohode (o rukojemníkoch uzavretej) v minulosti".



Almagor požaduje, aby mu vládne úrady poskytli zoznam palestínskych väzňov, ktorých Izrael zvažuje prepustiť v rámci dohody s Hamasom. TOI pritom medzičasom informoval, že izraelské ministerstvo spravodlivosti takýto zoznam už zverejnilo na svojej webovej stránke.



Okrem toho združenie Almagor žiada, aby sa mohlo oboznámiť so všetkými podrobnosťami záväzkov, ktoré Izrael prijíma voči Hamasu, pokiaľ ide o obmedzenia bojov počas obdobia prímeria vrátane zastavenia zhromažďovania spravodajských informácií, "ako aj dodávok paliva a iných komodít, ktoré môžu Hamasu pomôcť vykonávať teroristické operácie proti obyvateľom Izraela".



Signatári listu tiež vyzývajú ministra Levina, aby zverejnil "všeobecné záväzky Izraela voči Hamasu, ktoré boli (palestínskemu hnutiu) poskytnuté priamo alebo prostredníctvom tretej strany".



TOI vo svojom spravodajskom materiáli dodal, že najvyšší súd sa bude zaoberať všetkými námietkami podanými v stredu. Vo všeobecnosti sa očakáva, že ich všetky zamietne - ako to urobil v prípade námietok proti dohode o podmienkach prepustenia vojaka izraelskej armády Gilada Šalita v roku 2011.



Šalit bol 25. júna 2006 zajatý palestínskymi ozbrojencami na izraelskom území a viac ako päť rokov držaný Hamasom v Pásme Gazy. Výmenou za jeho oslobodenie Izrael prepustil 1027 palestínskych väzňov.