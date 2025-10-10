< sekcia Zahraničie
Združenie zahraničnej tlače vyzvalo Izrael na okamžitý prístup do Gazy
V Pásme Gazy v piatok vstúpilo do platnosti prímerie a izraelské jednotky sa stiahli na dohodnuté línie.
Autor TASR
Tel Aviv 10. októbra (TASR) - Združenie zahraničnej tlače v Jeruzaleme v piatok vyzvalo Izrael, aby novinárom umožnil okamžitý a nezávislý prístup do Pásma Gazy, kde začalo platiť prímerie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Od vypuknutia vojny v palestínskej enkláve v októbri 2023 izraelské orgány nedovoľovali zahraničným novinárom vstup na toto územie. Do Pásma Gazy sa dostalo iba zopár reportérov v sprievode izraelských vojakov.
Združenie zahraničnej tlače (FPA), ktoré zastupuje stovky zahraničných novinárov, privítalo dohodu medzi bojujúcimi stranami o prímerí. „So zastavením bojov opakujeme svoju naliehavú výzvu ma Izrael, aby okamžite otvoril hranice a povolil medzinárodným médiám voľný a nezávislý vstup do Pásma Gazy,“ uviedlo FPA.
V priebehu uplynulých dvoch rokov FPA opakovane žiadalo o prístup na toto palestínske územie. Podľa združenia boli ignorované, zatiaľ čo palestínski novinári riskovali svoje životy, aby informovali o dianí v Gaze.
Izraelský Najvyšší súd má 23. októbra posúdiť petíciu FPA o povolenie vstupu na územie pobrežnej enklávy. Organizácia tvrdí, že nie je dôvod čakať tak dlho.
„Dosť bolo výhovoriek a obštrukcií. Obmedzovanie slobody tlače sa musí skončiť,“ dodalo združenie.
V Pásme Gazy v piatok vstúpilo do platnosti prímerie a izraelské jednotky sa stiahli na dohodnuté línie. Palestínske militantné hnutie Hamas má teraz 72-hodín na to, aby prepustilo izraelských rukojemníkov a odovzdalo mŕtve telá rukojemníkov. Následne Izrael prepustí 250 palestínskych väzňov odsúdených na doživotné tresty a tiež 1700 Palestínčanov, ktorých izraelské orgány zadržali po útoku Hamasu na juh Izraela zo 7. októbra 2023.
Vo vojne v Pásme Gazy zahynulo za dva roky viac ako 67.000 ľudí. Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva zahynulo pri izraelských útokoch najmenej 248 novinárov. Podľa stanice al-Džazíra, ktorej novinári pôsobia v Gaze, počet novinárov a pracovníkov médií zabitých v tejto vojne je najmenej 278.
Od vypuknutia vojny v palestínskej enkláve v októbri 2023 izraelské orgány nedovoľovali zahraničným novinárom vstup na toto územie. Do Pásma Gazy sa dostalo iba zopár reportérov v sprievode izraelských vojakov.
Združenie zahraničnej tlače (FPA), ktoré zastupuje stovky zahraničných novinárov, privítalo dohodu medzi bojujúcimi stranami o prímerí. „So zastavením bojov opakujeme svoju naliehavú výzvu ma Izrael, aby okamžite otvoril hranice a povolil medzinárodným médiám voľný a nezávislý vstup do Pásma Gazy,“ uviedlo FPA.
V priebehu uplynulých dvoch rokov FPA opakovane žiadalo o prístup na toto palestínske územie. Podľa združenia boli ignorované, zatiaľ čo palestínski novinári riskovali svoje životy, aby informovali o dianí v Gaze.
Izraelský Najvyšší súd má 23. októbra posúdiť petíciu FPA o povolenie vstupu na územie pobrežnej enklávy. Organizácia tvrdí, že nie je dôvod čakať tak dlho.
„Dosť bolo výhovoriek a obštrukcií. Obmedzovanie slobody tlače sa musí skončiť,“ dodalo združenie.
V Pásme Gazy v piatok vstúpilo do platnosti prímerie a izraelské jednotky sa stiahli na dohodnuté línie. Palestínske militantné hnutie Hamas má teraz 72-hodín na to, aby prepustilo izraelských rukojemníkov a odovzdalo mŕtve telá rukojemníkov. Následne Izrael prepustí 250 palestínskych väzňov odsúdených na doživotné tresty a tiež 1700 Palestínčanov, ktorých izraelské orgány zadržali po útoku Hamasu na juh Izraela zo 7. októbra 2023.
Vo vojne v Pásme Gazy zahynulo za dva roky viac ako 67.000 ľudí. Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva zahynulo pri izraelských útokoch najmenej 248 novinárov. Podľa stanice al-Džazíra, ktorej novinári pôsobia v Gaze, počet novinárov a pracovníkov médií zabitých v tejto vojne je najmenej 278.