Zdržali muža podozrivého z krádeže lebky svätej Zdislavy
Polícia získala informácie o tom, kde sa vzácna relikvia nachádza.
Autor TASR
Praha 14. mája (TASR) - Česká polícia vo štvrtok v podvečerných hodinách v Stredočeskom kraji zadržala muža, ktorého podozrieva z krádeže lebky svätej Zdislavy. Získala tiež informácie o tom, kde sa vzácna relikvia nachádza. TASR o tom informuje podľa správy portálu Novinky.cz.
Neznámy páchateľ lebku ukradol v utorok podvečer z Baziliky sv. Vavřinca a sv. Zdislavy v meste Jablonné v Podještědí v Libereckom kraji, pričom rozbil skrinku, v ktorej bola uložená. Z miesta činu utiekol. Zlodej podľa českého portálu do baziliky pribehol v čase, keď bol pre prípravu bohoslužby vypnutý alarm a na mieste bol len jeden kňaz.
Zadržaným v Stredočeskom kraji je 35-ročný muž, pri ktorom je podľa polície oprávnené podozrenie, že lebku svätej Zdislavy ukradol.
Českým kriminalistom sa zároveň „podarilo získať informácie o mieste, kde sa táto vzácna relikvia nachádza, ešte skôr, ako podozrivý stihol svoj plán dokončiť“, píše sa vo vyhlásení na sieti X. Krátko nato polícia uviedla, že ďalšie informácie zverejní hneď, ako to bude možné.
Polícia už v stredu uviedla, že hodnotu lebky preverujú, jej historická hodnota je však zrejme nevyčísliteľná. Stanica ČT24 poukázala na to, že zlodej na mieste nechal korunku aj závoj, ktoré boli na lebke pripevnené.
Sv. Zdislava je spätá so založením mesta Jablonné v Podještědí a je tiež patrónkou Libereckého kraja, uviedol po krádeži pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Udalosť preto podľa jeho slov zasiahla nielen veriacich, ale aj celý región. Lebka svätice sa v bazilike nachádzala od roku 1908.
