Zdržania na európskych letiskách po kyberútoku pretrvávajú

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

Problémy s odbavovaním cestujúcich hlásili v priebehu soboty letiská v Londýne, Berlíne, Bruseli či Dubline.

Autor TASR
Berlín 21. septembra (TASR) - Na viacerých európskych letiskách pretrvávajú aj v nedeľu meškania spôsobené piatkovým kybernetickým útokom na poskytovateľa tzv. odbavovacieho systému (check-in a boarding), informuje TASR podľa agentúry DPA.

Problémy s odbavovaním cestujúcich hlásili v priebehu soboty letiská v Londýne, Berlíne, Bruseli či Dubline. Londýnske letisko Heathrow a nemecké letisko Berlín-Brandenbursko informovali, že terčom kybernetického útoku bola ešte v piatok večer americká spoločnosť Collins Aerospace, ktorá zmienené systémy prevádzkuje.

Firma neskôr agentúre DPA potvrdila, že útoku bol narušil fungovanie jej softvéru na viacerých letiskách.

Letisko Berlín-Brandenbursko (BER) aj v nedeľu cestujúcich upozorňovalo, aby ďalej počítali s dlhšími čakacími dobami i možnými meškaniami letov. Zároveň informovalo, že vynakladá všetko úsilie, aby sa narušenia jeho prevádzky „obmedzili na minimum.“ Cestujúcim tiež odporučilo, aby si check-in vykonali online, či v samoobslužných automatoch na letisku.

Aj vedenie londýnskeho letiska Heathrow v nedeľu naďalej odporúčalo cestujúcim, aby si pred odchodom na letisko overili u aerolínií stav svojho letu a vyhli sa tak nepríjemnostiam.

Na zmienenom berlínskom letisku boli v sobotu zrušené štyri prílety a osem odletov, píše DPA. Mnohé ďalšie lety mali meškania a zamestnanci letiska museli cestujúcich odbavovať manuálne - namiesto počítačov používali papier a pero.

Na bruselskom letisku Zaventem bolo v sobotu zrušených najmenej desať odletov a minimálne ďalších 17 malo vyše hodinové meškania, pričom pri odbavovaní cestujúcich sa taktiež tvorili dlhé rady.
