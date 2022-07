Streľba v Texase: Zdržanie pri zásahu spôsobili systémové zlyhania

Washington 18. júla (TASR) - Systémové zlyhania spôsobili chaos, pričom trvalo viac než hodinu, kým úrady zneškodnili strelca, ktorý 24. mája zaútočil na škole v meste Uvalde v americkom štáte Texas a usmrtil 21 ľudí. Vyplýva to z výsledkov správy vyšetrovateľov, ktorá bola zverejnená v nedeľu. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Takmer 80 stranovú správu zostavil vyšetrovací výbor dolnej komory regionálneho zastupiteľstva štátu Texas. Na škole podľa vyšetrovateľov zasahovalo 376 príslušníkov orgánov činných v trestnom konaní. Otec jednej z obetí ich prítomnosť označil za vtip a uviedol, že si nezaslúžia nosiť svoje odznaky príslušníkov bezpečnostných zložiek, píše AP.



Šéf texaského rezortu pre verejnú bezpečnosť Steven McCraw v júni ohlásil, že na mieste činu bolo v čase streľby dostatok policajtov, ktorí mohli zastaviť útočníka už tri minúty po tom, ako vstúpil do budovy. Dovedna 19 policajtov však viac ako hodinu čakalo na chodbe pred učebňou, až kým do triedy nevošlo špeciálne komando, ktoré 18-ročného strelca usmrtilo.



Niektorí obyvatelia mesta Uvalde žiadajú vyvodenie zodpovednosti voči polícii, pripomína AP.