ESĽP: Turecko zadržiavaním nemeckého novinára porušilo jeho práva

Štrasburg 25. januára (TASR) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) nariadil v utorok Turecku zaplatiť odškodné vo výške 12.300 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy a 1000 eur ako náhradu výdavkov nemeckému novinárovi tureckého pôvodu Denizovi Yücelovi. Súd tiež rozhodol, že boli porušené jeho práva, keď strávil rok vo vyšetrovacej väzbe, informovala agentúra AFP.



Tento verdikt zatiaľ nie je právoplatný, keďže do troch mesiacov sa je možné voči nemu odvolať.



Deniz Yücel bol vo vyšetrovacej väzbe v Turecku od februára 2017 do februára nasledujúceho roka. V tom čase pracoval pre denník Die Welt a pred svojím zatknutím informoval o pokuse o vojenský prevrate v Turecku, ku ktorému došlo v noci z 15. na 16. júla 2016.



Yücel bol zadržaný po tom, ako informoval, že hackeri napadli e-mailový účet vtedajšieho tureckého ministra energetiky Berata Albayraka. Ten je zaťom tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, pripomína AFP.



Obvinený bol z niekoľkých zločinov vrátane šírenia teroristickej propagandy a podnecovania k nenávisti, ako aj zo špionáže a napojenia na zakázanú Stranu kurdských pracujúcich (PKK). Po prepustení na slobodu sa vrátil do Nemecka.



V júli 2020 ho v neprítomnosti odsúdili na dva roky a deväť mesiacov odňatia slobody za šírenie teroristickej propagandy, čo súviselo s tým, že písal o Kurdoch a PKK. V tomto prípade momentálne prebieha odvolacie konanie.



Zadržiavanie Yücela bolo zásahom do jeho práva na slobodu prejavu, keďže "neexistovali vierohodné dôvody na to, aby bol upodozrievaný zo spáchania trestného činu", uviedol vo verdikte ESĽP. Takéto zadržiavanie má vážne následky pre slobodu slova, pretože "zastrašuje spoločnosť a umlčiava hlasy disidentov".



Samotný Yücel pre agentúru AFP uviedol, že rozsudok ESĽP privítal, no čiastočne je aj sklamaný, pretože súd nenamietal proti mučeniu a nerozhodol, že jeho prípad bol politicky motivovaný.



"Ak ten proces nebol politicky motivovaný, potom neviem, čo súd považuje za politicky motivovaný proces," uviedol novinár na Twitteri. Dodal, že voči tomuto bodu utorkového verdiktu plánuje podať odvolanie.



Zadržanie Yücela a ďalších aktivistov a novinárov prispelo k výraznému naštrbeniu vzťahov medzi Ankarou a Berlínom.



Médiá v Turecku sú od pokusu o prevrat priamo či nepriamo takmer úplne kontrolované vládou. Mnohí novinári sú vo väzení alebo čelia súdnym procesom.