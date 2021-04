Zelení a CDU v Bádensku-Württembersku začnú koaličné rokovania

Stuttgart 3. apríla (TASR) - Strana Zelených a jej doterajší koaličný partner Kresťanskodemokratická únia (CDU) v nemeckej spolkovej krajine Bádensko-Württembersko sa v sobotu dohodli, že čoskoro začnú koaličné rokovania. Informovala o tom agentúra DPA.



"Rozhodli sme sa začať rokovania s CDU o vládnej koalícii. Sme si istí, že zeleno-čierne spojenectvo našu krajinu v nasledujúcich piatich rokoch posunie vpred," vyhlásil v sobotu popoludní pred novinármi krajinský premiér Winfried Kretschmann. "Chceme, aby sa z Bádenska-Württemberska stala vedúca spolková krajina v ochrane klímy," zdôraznil.



Krajinský šéf CDU Thomas Strobl doplnil: "Spoločne chceme otvoriť novú kapitolu úspešného príbehu tejto krajiny. Pokiaľ ide o otázku ochrany klímy, Zelení vošli do otvorených dverí." Zachovanie planéty je podľa neho dôležitou témou aj pre CDU. Dodal, že budúca vláda spojí ekológiu s ekonomikou.



Zelení a CDU sa na poslednom sondážnom rozhovore v sobotu podľa zdrojov DPA dohodli na spoločnom dokumente, ktorý má byť podkladom budúcej koalície. Konzervatívci z CDU podľa Zelených predniesli mnohé prísľuby. Obe strany sa dohodli na rozsiahlych krokoch v oblasti ochrany klímy a budovaní zdrojov obnoviteľných energií. Hlavnou požiadavkou Zelených je povinnosť zabudovaní solárnych panelov pre všetky nové súkromné stavby, ako aj pri renovácii striech.



Strana zelených krajinského premiéra Kretschmanna v marcových voľbách do tamojšieho parlamentu získala rekordných 32,6 percenta hlasov a obsadila tak 58 mandátov. CDU zaznamenali s 24,1 percentami hlasov dosiaľ najhorší volebný výsledok v tejto spolkovej krajine.



Zelení si mohli vybrať svojich koaličných partnerov - okrem CDU pripadali do úvahy i vláda so sociálnymi demokratmi (SPD) a s liberálmi z FDP. Ešte vo štvrtok pritom panovali v rámci Strany zelených podľa DPA pochybnosti o obnovení koalície s CDU.



"Rozhodnutie sa skutočne nerodilo ľahko. Teraz sme si však istí," povedal pre DPA šéf Zelených v Bádensku-Württembersku Oliver Hildenbrand. Krajinský šéf CDU Strobl tiež poznamenal, že vidí "mnoho spoločných" bodov.