Zelení a slobodní demokrati začali rokovať o budúcej vládnej koalícii

Spolupredseda strany Zelených Robert Habeck, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke Armin Laschet. Foto: TASR/AP

Berlín 29. septembra (TASR) - Liberálna Slobodná demokratická strana (FDP) a Zelení začali rokovania o budúcej nemeckej vládnej koalícii. Po nedeľňajších voľbách sa totiž víťazní sociálni demokrati Olafa Scholza, ako aj druhá konzervatívna únia CDU/CSU Armina Lascheta bez ich podpory nezaobídu. Informovala o tom v stredu agentúra AP.Zelení i slobodní demokrati, ktorí sa v mnohých otázkach nezhodnú, už vopred avizovali, že najskôr musia rokovať medzi sebou o tom, či sú schopní zhodnúť sa na kompromisoch, a až potom môžu pristúpiť k rokovaniu so sociálnymi demokratmi z SPD alebo s konzervatívcami z únie CDU/CSU.Spolupredsedníčka Zelených Annalena Baerbocková a predseda liberálov z FDP Christian Lindner oznámili začiatok rokovaní v stredu ráno v totožných príspevkoch na sociálnej sieti Instagram. Išlo o fotografiu, na ktorej boli okrem spomínanej dvojice aj spolupredseda Zelených Robert Habeck a Volker Wissing z FDP.uvádza sa v príspevkoch. Podrobnosti o tom, ako a kedy budú rozhovory pokračovať, však neuviedli.Jedinou ďalšou alternatívou na vznik nového kabinetu je pokračovanie veľkej koalície SPD a CDU/CSU, čo si však ani jedna z nich neželá, píše AP.SPD v utorok vyjadrila nádej, že koncom týždňa začne rokovať o vytvorení trojčlennej koalície so Zelenými a s FDP. O koalícii s FDP a so Zelenými chce rokovať aj šéf Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Armin Laschet.Podľa agentúry AP sa síce Zelení so slobodnými demokratmi v niektorých záležitostiach dokážu zhodnúť, tradične však patria k súperiacim ideologickým táborom a majú odlišný postoj k viacerým otázkam vrátane hospodárstva či boja proti klimatickým zmenám.V posledných desaťročiach mali Zelení tendenciu spolupracovať so sociálnymi demokratmi. Slobodný demokrati sa prikláňali k spolupráci s konzervatívcami.Víťazná SPD v nedeľných voľbách do Spolkového snemu získala 25,7 percenta hlasov a za blok CDU/CSU hlasovalo 24,1 percenta voličov. Tretí skončili Zelení, pre ktorých je zisk 14,8 percenta hlasov najlepším výsledkom v ich dejinách, aj keď zaostali za predvolebnými očakávaniami. Polepšili si aj liberáli z FDP, ktorí dostali 11,5 percenta hlasov.