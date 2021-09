Zelení budú o koalícii v Nemecku rokovať so sociálnymi demokratmi

Berlín 29. septembra (TASR) - Spolupredsedníčka nemeckej strany Zelených Annalena Baerbocková v stredu uviedla, že jej strana začne koaličné rokovania so sociálnymi demokratmi víťaza nedeľňajších volieb Olafa Scholza. Informovala o tom agentúra DPA.



Zelení a Liberálna Slobodná demokratická strana (FDP) spoločne rokujú od utorkových večerných hodín o budúcej vládnej koalícii. Víťazná Scholzova Sociálnodemokratická strana (SPD) ani druhá konzervatívna únia CDU/CSU Armina Lascheta sa bez ich podpory totiž nezaobídu.



FDP len krátko predtým oznámila, že sa plánuje stretnúť s oboma väčšími politickými stranami separátne počas víkendu - s konzervatívcami v sobotu, so sociálnymi demokratmi v nedeľu. FDP uprednostňuje koalíciu s Laschetovými konzervatívcami; kým politika Zelených sa väčšmi zhoduje s SDP.



Baerbocková uviedla, že Zelení sa s FDP opätovne stretnú v piatok a počas víkendu sa zídu len s SDP, a to v nedeľu, píše DPA. Schôdzka Zelených s konzervatívcami je naplánovaná na budúci týždeň, dodala Baerbocková.



"Sme v kontakte s (konzervatívnou) úniou," uviedla s tým, že má pocit, že mandát z nedeľňajšieho hlasovania je za obnovu a novú vládu. Je správne, že rokujú s SDP ako s víťazmi nedeľňajšieho hlasovania, dodala.



Predsedovia únie CDU/CSU Armin Laschet a Markus Söder v stredu zároveň pozvali Zelených i FDP na rokovania o vytvorení koalície vo formáte Jamajky (konzervatívci-liberáli-zelení).



Lídri konzervatívcov v listoch pre predsedníctvo Zelených a FDP uviedli, že grémiá strán únie prišli k spoločnému záveru, ktorým je pripravenosť na rokovania o zostavení spolkovej vlády.



Koalícia zložená zo Zelených, FDP a CDU/CSU by mohla byť jedným "pokrokovým politickým projektom", ktorý by Nemecko "modernizoval a urobil by ho udržateľnejším" a "zobrazil by pritom celkový sociálny rozsah krajiny", cituje DPA.