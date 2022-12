Zelení: Návrh uznávať rodičovstvo medzi štátmi EÚ je dobrá správa

Brusel 7.decembra (TASR) - Stredajší návrh Európskej komisie (EK) na harmonizáciu pravidiel uznávania rodičovstva medzi členskými štátmi EÚ je dobrou správou pre "dúhové deti" v Európe. Uviedla to politická frakcia Zelení / Európska slobodná aliancia (EFA) v Európskom parlamente (EP), informuje spravodajca TASR.



Rodičovstvo určené v jednom členskom štáte EÚ by sa malo uznávať vo všetkých členských štátoch. Podľa poslancov z frakcie to znamená, že každé dieťa má právo na každého zo svojich rodičov a v praxi to zabezpečí aj práva "dúhových detí" na ich rodičov.



"Vítame návrh, ktorý uprednostňuje najlepší záujem dieťaťa a zabezpečuje základné právo každého dieťaťa na rodinu. Pre Zelených je kľúčové zastaviť akúkoľvek diskrimináciu dieťaťa na základe rodinného stavu alebo sexuálnej orientácie ich rodičov," uvádza sa v správe pre médiá.



"Nakoniec bude v celej EÚ uznaný právny štatút detí z dúhových rodín a tieto rodiny budú mať právnu istotu. Členské štáty musia ukázať, že podporujú všetky rodiny vo svojej krajine," vysvetlila nemecká europoslankyňa a šéfka skupiny Zelení/EFA Terry Reintkeová. Spresnila, že rozhodovací mechanizmus, ktorý navrhla EK pre pravidlá uznávania rodičovstva opäť dáva členským štátom právo veta v Rade EÚ.



Návrh EK o rovnakom uznávaní rodičovstva totiž musia schváliť členské štáty (Rada EÚ) po konzultácii s EP.



Predsedníčka medziskupiny EP pre práva LGBTIQ ľudí, holandská europoslankyňa Kim van Sparrentaková upozornila, že v Únii existuje veľa príkladov rodičov, ktorí nemôžu cestovať s dieťaťom, pretože po prekročení hraníc nie sú uznaní za rodiča tohto dieťaťa.



"To vedie k tomu, že rodiny sa nemôžu navzájom stretávať, okrem toho to však môže znamenať aj to, že tieto deti nemôžu dostať lekársku pomoc, ktorú potrebujú, v inej členskej krajine. Je najvyšší čas, aby sa to konečne začalo riešiť," uviedla. Slobodu pohybu a osôb označila za jeden z najdôležitejších úspechov v EÚ a preto by ani dúhové deti nemali strácať právne puto s rodičmi v krajine, ktorá zväzky osôb rovnakého pohlavia neuznáva.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)