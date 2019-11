Zelení sú za koaličné rokovania s Kurzovou ÖVP

Viedeň 11. novembra (TASR) - Rakúska strana Zelených sa v nedeľu vyslovila za začatie oficiálnych koaličných rokovaní s víťazom predčasných septembrových volieb - Rakúskou ľudovou stranou (ÖVP) bývalého kancelára Sebastiana Kurza. Informovala o tom agentúra APA.



Zelení na nedeľňajšom stretnutí rozšíreného výboru strany (EBV) jednomyseľne zahlasovali za to, že chcú s ÖVP rokovať o zostavení koaličnej vlády. Predseda Zelených Werner Kogler označil postoj svojej strany za "odvážny čin" a "priekopnícku prácu".



Za najdôležitejšie body možného budúceho vládneho programu považujú Zelení spojenie ekológie a ekonómie. Rakúsko by sa podľa Koglera mohlo stať vzorom aj pre ostatné európske štáty čo sa týka ochrany klímy. Zelení by chceli ďalej bojovať proti detskej chudobe a vypracovať zákon o slobode informácií, uviedol rakúsky denník Der Kurier. Kogler zároveň zdôraznil, že možná koaličná vláda s ÖVP by si vyžadovala množstvo kompromisov.



V pondelok dopoludnia oznámi šéf ÖVP Kurz, či jeho strana začne koaličné rokovania so Zelenými. Ak by boli úspešné, Zelení by sa súčasťou rakúskej vlády stali po prvý raz.



Predčasné parlamentné voľby sa v Rakúsku uskutočnili 29. septembra v dôsledku májového rozpadu koaličnej vlády ÖVP so Slobodnou stranou Rakúska (FPÖ). Ten vyvolalo zverejnenie kompromitujúceho videozáznamu, ktorý bol tajne nakrútený na španielskom ostrove Ibiza. Na ňom je zachytený dnes už bývalý predseda FPÖ Heinz-Christian Strache, ako pred voľbami z roku 2017 diskutuje o možných nelegálnych daroch pre svoju stranu. FPÖ po škandáloch a následnom zlom výsledku vo voľbách (16,17 percenta) avizovala, že chce prejsť do opozície.



Zelení vo voľbách skončili na štvrtom mieste a získali takmer 14 percent hlasov a 26 mandátov. Víťazná ÖVP dosiahla 37,46 percenta a v parlamente bude mať 71 poslancov. ÖVP a Zelení viedli sondážne rokovania už niekoľko týždňov po tom, čo bol zostavením vlády 7. októbra poverený Sebastian Kurz. Zelení a ÖVP sa zhodli, že za najvýznamnejšie témy považujú klimatickú krízu, nelegálnu migráciu, vzdelávanie či boj proti korupcii v politike.