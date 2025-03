Zelení vyzvali Merza, aby zaujal stanovisko v otázke Nord Stream 2

Berlín 28. marca (TASR) - Nemecká strana Zelených v piatok vyzvala pravdepodobného budúceho kancelára krajiny Friedricha Merza, aby zaujal jasný postoj k budúcnosti plynovodu Nord Stream 2. Urobila tak v reakcii na údajné rozhovory Moskvy a Washingtonu o téme kontroverzného plynovodu, píše TASR podľa správy agentúry DPA.



Zelení vyhlásili, že Merz by mal urýchlene zaujať stanovisko. „Ak podľa (ruského ministra zahraničných vecí Sergeja) Lavrova Spojené štáty rokujú s Ruskom o uvedení plynovodu do prevádzky, budúci kancelár musí dať jednoznačne najavo, že to nie je v záujme Nemecka či Európy,“ vyhlásila spolupredsedníčka Zelených Franziska Brantnerová pre DPA.



Lavrov v stredu potvrdil, že sa uskutočnili rozhovory s USA o nepoužívanom plynovode Nord Stream, ktorý spája Rusko s Nemeckom pod Baltským morom. Nord Stream 2 nebol nikdy v prevádzke a Berlín plánované spustenie zrušil po začatí ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Záhadný výbuch v septembri toho istého roka zničil jeden z dvoch dokončených plynovodov, pripomína DPA.



Podľa Lavrova by bolo „zaujímavé sledovať, či Spojené štáty použijú svoj vplyv na Európu a prinútia ju k súhlasu s využívaním ruského zemného plynu", uviedla ruská štátna agentúra TASS. Lavrovove vyjadrenia nadväzujú na správy o opätovnom uvedení plynovodu Nord Stream 2 do prevádzky, k čomu by mohlo dôjsť v rámci americko-ruskej dohody o ukončení vojny na Ukrajine, píše DPA.