Zelení koaličnej vlády v Belgicku sa boja rizika genocídy v Pásme Gazy

Brusel 9. januára (TASR) - Belgické ekologické strany združené pod značkou Ecolo-Groen v utorok vyzvali na medzinárodné vyšetrovanie hrozby genocídy v Pásme Gazy. Informuje o tom spravodajca TASR na základe správ tlačovej agentúry Belga.



Ecolo-Groen je súčasťou koaličnej federálnej vlády a očakáva rozhodnutie Medzinárodného súdneho dvora (ICJ) v súvislosti so žiadosťou, ktorú kvôli konfliktu v Pásme Gazy minulý týždeň podala Juhoafrická republika.



"Ecolo-Groen chce, aby sa belgická federálna vláda pripojila k tejto žiadosti a rovnako požiadala Medzinárodný súdny dvor v Haagu, aby vyšetril riziko genocídy zo strany Izraela v Pásme Gazy," uviedla v tlačovom vyhlásení.



Belgickí zelení okrem toho požadujú, aby do vynesenia rozsudku ICJ, boli zavedené naliehavé dočasné opatrenia v Gaze, ktoré by zabránili stratám na životoch civilistov.



"Situácia v pásme Gazy a nedostatok rešpektovania ľudských práv sú viac než dramatické. Hladomor nastáva v dôsledku organizovaného blokovania potravín, liekov a iných základných zásob, ktoré sa nemôžu dostať k obyvateľom Gazy. Palestínčania sú vyháňaní z domova a izraelskí vládni predstavitelia ich nazývajú ´ľudské zvieratá´ a oznamujú im, že všetko tam zlikvidujú," uvádza sa v stanovisku Ecolo-Groen. Strana upozornila, že podľa medzinárodného dohovoru o genocíde je každý štát povinný prijať opatrenia, ak existuje čo len riziko genocídy.



Belgicko od 1. januára prevzalo rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ a federálna vláda musí všetky kroky v oblasti zahraničnej politiky koordinovať s Európskou komisiou a ostatnými členskými krajinami, aby sa zachoval jednotný postoj a jednotná pozícia EÚ.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)