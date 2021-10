Zelení zahlasovali za začatie koaličných rokovaní s SPD a FDP

Berlín 17. októbra (TASR) - Nemecká strana Zelených zahlasovala na nedeľnom zjazde strany v Berlíne veľkou väčšinou za začatie koaličných rokovaní o vytvorení novej vlády so Sociálnodemokratickou stranou Nemecka (SPD) a Slobodnou demokratickou stranou (FDP). Informovala o tom agentúra DPA.



Proti začatiu koaličných rokovaní s SPD a FDP sa vyslovili len dvaja zo zhruba 70 hlasujúcich delegátov Zelených a jeden sa hlasovania zdržal.



Pred samotným hlasovaním vyzval na podporu tohto kroku spolupredseda Zelených Robert Habeck. Je tu šanca presadiť politické obsahy a vytvárať skutočnosť, uviedol stým, že sa dostávajú z defenzívy do ofenzívy. "Chceme túto zodpovednosť," zdôraznil.



Ohľadom predbežnej dohody, ktorú po sondážnych rokovaniach trojica strán predstavila v piatok, povedal, že "ešte nie je nič vyhrané". "Je to však začiatok," dodal s tým, že sa "podarilo vzbudiť nádeje. "Prišli sme v čase (plnom) nádejí, ktoré nesmieme sklamať," uviedol.



Za začatie oficiálnych rokovaní s cieľom vytvoriť tzv. semaforovú koalíciu sa už v piatok jednomyseľne vyslovilo predsedníctvo SPD. V pondelok musí ešte o tom rozhodnúť i vedenie FDP. Prvé rozhovory by sa mohli začať o niekoľko dní.



SPD s kanditátom na kancelára Olafom Scholzom bude na základe výsledkov zo septembrových parlamentných volieb v Spolkovom sneme (Bundestagu) najsilnejšou stranou. Naposledy bol kancelárom z radov SPD Gerhard Schröder v rokoch 1998-2005. V tom čase boli Zelení jediný raz súčasťou vlády. Sociálni demokrati boli súčasťou koalície s konzervatívnou Úniou CDU/CSU počas 12 zo 16 rokov vlády kancelárky Angely Merkeloej. FDP sa počas prvých desaťročí existencie Nemeckej spolkovej republiky podieľala na takmer všetkých vládach. Za posledných 20 rokov sa však do vlády dostala len na štyri roky (2019-2013), keď bola súčasťou čierno-žltej koalície s CDU/CSU.