Zelení žiadajú zastaviť stavbu hraničného plota cez Bielovežský prales

Varšava 28. januára (TASR) - Poľská strana Zelení (PZ) žiada zastaviť výstavbu hraničného plota na území Bielovežského pralesa, cez ktorý prechádza hranica s Bieloruskom. Na tlačovej konferencii vo Varšave to vo štvrtok žiadala spolupredsedníčka strany Urszula Zieliňská. Informoval o tom spravodajský web Wyborcza.pl.



Podľa poľských Zelených teraz prírodnej rezervácii, ktorá bola chránená aj počas druhej svetovej vojny, hrozí zánik, pretože prejazd ťažkej techniky, výruby a výstavba ciest zničia tamojší ekosystém. "Bude to mať katastrofálne následky pre prírodu v Poľsku a môže to viesť k vyradeniu Bielovežského pralesa zo zoznamu svetového dedičstva UNESCO," varovala Zieliňská.



Podľa nej táto situácia "pripomína stalinistické časy, keď sa Bielovežský prales začal deliť a rúbať".



"Táto rezervácia je jedinou poľskou prírodnou lokalitou na zozname svetového (kultúrneho) dedičstva UNESCO a povinnosťou Poľska ako krajiny s takýmto pokladom je zabezpečiť jej maximálnu ochranu," vysvetlila ďalej Zieliňská a vyzvala premiéra Mateusza Morawieckého, aby "sa spamätal".



Tajomníčka Zelených Magdalena Galkiewiczová upozornila, že "táto absurdná stavba je plánovaná v jednej z najcennejších častí Bielovežského pralesa - v rezervácii Wysokie Bloto", pričom "dodnes nikto nevie, koľko stromov bude vyrúbaných" a "nikto neinventarizoval ani plochu, na ktorej práce prebiehajú".



Galkiewiczová varovala, že ak vláda neupustí od výstavby tohto múru, aspoň v Bielovežskom pralese, Zelení podajú sťažnosť Európskej komisii a Súdnemu dvoru EÚ.



V podobnom duchu a proti výstavbe bariér na hranici s Bieloruskom sa vyjadrili aj ďalšie environmentálne organizácie.



Poľská pobočka Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) na svojej oficiálnej stránke uviedla, že plot v úseku dlhom tri kilometre "prejde takmer stredom Bielovežského pralesa, čím (v ňom) naruší ekosystém."



"Populácia rysa bude podrobená veľkej skúške, keďže jeho populácia na severovýchode Poľska sa odhaduje na približne 65 jedincov," uviedla nadácia. Trpieť bude aj mnoho ďalších druhov, vrátane zubrov a vlkov.



V reakcii na to poľské orgány informovali, že v oblastiach prirodzenej migrácie zvierat sú zabezpečené špeciálne prechody -celkovo ich bude 22.



Vláda upozornila i na fakt, že niekoľko desaťročí existujúce bariéry na bieloruskej strane bránia pohybu zubrov.



Nová bariéra s celkovou dĺžkou 186 kilometrov, ktorej výstavba sa na poľsko-bieloruskej hranici začala tento utorok, dosiahne výšku 5,5 metra. Oceľové konštrukcie budú zakončené špirálami ostnatého drôtu. Na stavbu bude použitých 50.000 ton ocele.



V budúcnosti sa plánuje oplotenie vybaviť moderným monitorovacím zariadením vrátane kamier a pohybových senzorov. Ukončenie projektu je naplánované na jún.



Náklady na výstavbu sa odhadujú na 1,2 miliardy zlotých (263 miliónov eur) vyčlenených zo štátneho rozpočtu.



Spoločná hranica Poľska s Bieloruskom meria 418 kilometrov, väčšina z nej vedie pozdĺž rieky Bug.