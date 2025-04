Zelení žiadajú zatknutie Netanjahua v Budapešti a potrestanie Maďarska

Budapešť 2. apríla (TASR) - Európska strana zelených (EGP) požaduje, aby Benjamin Netanjahu, ktorý má pricestovať v stredu večer na návštevu Maďarska, bol zatknutý. Netanjahua pozval do Budapešti maďarský premiér Viktor Orbán napriek zatykaču Medzinárodného trestného súdu (ICC). Podľa servera hvg.hu v tejto súvislosti EGP podčiarkla, že Európska únia a jej členské štáty majú povinnosť dodržiavať medzinárodné právo, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Spolupredseda EGP Ciarán Cuffe vyhlásil, že členské krajiny Únie mali už dávno iniciovať právne konanie podľa článku 7 Lisabonskej zmluvy proti Maďarsku s cieľom obnoviť základné práva, právny štát a demokraciu. Orbán prijatím Netanjahua opäť porušuje zásady právneho štátu, dodal.



Druhá spolupredsedníčka Vula Tsetsiová podľa stredajšej rannej tlačovej správy EGP požadovala zabezpečiť, aby spoločnú zahraničnú politiku EÚ nebolo možné zablokovať vetom vlády jedinej členskej krajiny.



„Európska komisia a Európska rada nemôžu dovoliť, aby jeden vodca držal celý blok ako rukojemníkov,“ povedala Tsetsiová, ktorá menovala zoznam Orbánových neprijateľných krokov. Vzdvihla zákaz budapeštianskeho pochodu Pride, neustále bránenie v rozhodnutiach EÚ a skutočnosť, že podľa jej názoru maďarský premiér je „viac lojálny k Trumpovi a Putinovi, ako k EÚ“.



Netanjahu odcestuje do Maďarska v stredu večer a s delegáciou zostane v Maďarsku do nedele, pripomína nepszava.hu.



ICC vlani v novembri vydal zatykače na izraelského premiéra, bývalého izraelského ministra obrany Joava Galanta a bývalého šéfa vojenského krídla palestínskeho teroristického hnutia Hamas Muhammada Dífa, kvôli podozreniu zo spáchania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti v Pásme Gazy.