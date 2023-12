Zelenská: Bez pomoci Západu čelia Ukrajinci smrteľnému nebezpečenstvu

Londýn 9. decembra (TASR) - Ukrajinci čelia "smrteľnému nebezpečenstvu" v prípade, že Západ upustí od finančnej podpory Kyjevu pre jeho boj proti jednotkám ruského prezidenta Vladimira Putina, upozornila manželka prezidenta Ukrajiny Olena Zelenská. TASR informuje podľa sobotňajšej správy agentúr DPA a PA Media.



Podľa Zelenskej bude jej krajina ponechaná napospas smrti, ak sa svet unaví z poskytovania podpory Kyjevu. Manželka ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského to uviedla v rozhovore pre britskú stanicu BBC.



Jej vyjadrenia prišli v čase, keď Británia nalieha na amerických republikánov, aby súhlasili s poskytnutím ďalšej pomoci Ukrajine, pripomína DPA.



Britský minister zahraničných vecí David Cameron počas diplomatickej misie v USA varoval tamojších republikánov, že blokovanie nového balíka finančnej podpory by bolo "vianočným darčekom" pre Putina.



Republikáni v americkom Kongrese tento týždeň zablokovali kľúčový zákon, ktorý by umožnil poskytnutie ďalších miliárd dolárov pre vojenskú pomoc Kyjevu. Západní spojenci sú čoraz väčšmi znepokojení ohľadne nevyhnutnej pomoci v boji proti Rusku v súvislosti s možnosťou, že sa k moci v USA vráti exprezident Donald Trump, konštatuje DPA.



"Naozaj tú pomoc potrebujeme. Jednoducho povedané, nemôžeme sa z tejto situácie unaviť, pretože ak tak urobíme, zomrieme. A ak sa unaví svet, jednoducho nás nechajú zomrieť," podotkla Olena Zelenská.