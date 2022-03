Zelenská radí rodičom, ako pomôcť deťom zvládnuť pobyt v krytoch

Kyjev 17. marca (TASR) - Ukrajinská prvá dáma Olena Zelenská zverejnila na sociálnej sieti Telegram ďalší príspevok, ktorý sa týka vojny na Ukrajine. Spísala v ňom rady pre rodičov, ako pomôcť deťom zvládnuť pobyt v krytoch civilnej obrany.



Upozornila, že u mnohých ukrajinských detí, ktoré sú zvyknuté "na život v pokojnej a krásnej krajine", vyvoláva nútený pobyt v kryte strach. Zdôraznila, že hlavnou úlohou dospelých je "zachovať im a chrániť ich detstvo, ako sa len dá", pretože "ony sú naša budúcnosť".



Zelenská rodičom radí, aby si všímali, v akom psychickom stave je ich dieťa. Odporúča neignorovať ich želania a potreby, aj keď sa v danom čase nemusia zdať príliš vážne.



Uvádza tiež, že je dôležité hovoriť o svojich pocitoch a prejavovať ich. "Objímajte dieťa častejšie - bude sa cítiť chránené," apelovala v ďalšej z rád, pričom spomenula aj nutnosť dodržiavať zvyčajnú dennú rutinu.



Podľa názoru ukrajinskej prvej dámy by rodičia deti mali aj často ubezpečovať, že náročnú situáciu spoločne zvládnu.



V posledných týždňoch Zelenská opakovane využívala sociálne siete, aby upozornila na ťažké postavenie ukrajinského národa. Na záver jedného zo svojich príspevkov, ktorý zverejnila pred týždňom, vyjadrila presvedčenie, že Ukrajinci vďaka svojej "jednote v láske k Ukrajine" napokon zvíťazia.



Olenin manžel, prezident Volodymyr Zelenskyj, sa stal stelesnením ukrajinského vzdoru voči ruskej invázii. Zelenská zasa využíva online priestor, aby podporila svojho muža a posilňovala povedomie o situácii na Ukrajine.



Keď Rusko 24. februára zaútočilo na Ukrajinu, Zelenskyj vo vyhlásení na videu vyhlásil, že do Kyjeva prenikli "nepriateľské sabotážne skupiny", pričom on je ich cieľom číslo jeden a jeho rodina údajne číslo dva.