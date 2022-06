Zelenská sa počas videokonferencie poďakovala ČR za prijatie utečencov

Praha 16. júna (TASR) - Prvá dáma Ukrajiny Olena Zelenská sa v stredu prostredníctvom videokonferencie poďakovala Česku za prijatie takmer 400.000 ukrajinských utečencov. Zároveň žiadala, aby ČR počas svojho predsedníctva v Rade EÚ prispela k prijatiu Ukrajiny do Európskej únie. TASR správu prevzala z webovej stránky Českého rozhlasu.



Manželka ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského to uviedla na stretnutí, ktoré sa konalo pri príležitosti desiateho výročia založenia stredoeurópskej pobočky amerického Aspenského inštitútu (Aspen Institute).



Ukrajinský prezident Zelenskyj vystúpil v stredu na diaľku s prejavom k poslancom českého parlamentu. Pripomenul vetu "Sme s vami, buďte s nami", známu z okupácie Československa v roku 1968. Zelenskyj sa poďakoval Čechom za pomoc a zároveň varoval, že agresia na Ukrajine je len prvým krokom, ktorý má Rusku otvoriť cestu do Európy. Jeho prejav trval približne 12 minút.



Česká republika v stredu predstavila priority svojho predsedníctva v Rade Európskej únie, ktoré prevezme od 1. júla. Je medzi nimi zvládnutie utečeneckej krízy, povojnová obnova Ukrajiny či energetická bezpečnosť.