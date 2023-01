Zelenská v Davose : Rusko môže vojnu rozšíriť aj do ďalších krajín

Davos 17. januára (TASR) - Manželka ukrajinského prezidenta Olena Zelenská v utorkovom prejave na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vo švajčiarskom Davose varovala svetových lídrov, že Rusko by sa mohlo pokúsiť rozšíriť vojnu vedenú voči Ukrajine aj do iných krajín. TASR informuje na základe správ staníc CNN a Sky News.



"Sme svedkami kolapsu sveta v podobe, v akej ho poznáme, ako sme naň zvyknutí alebo po akom túžime," vyhlásila v Davose manželka Volodymyra Zelenského.



"Ruská agresia sa pôvodne nemala obmedziť len na ukrajinské hranice," upozornila Zelenská. "Táto vojna by sa mohla rozšíriť..., ak agresor neprehrá," dodala.



Medzinárodné spoločenstvo by sa podľa nej malo usilovať o to, aby svet v dôsledku ruskej agresie voči Ukrajine naplno nezachvátila kríza globálneho rozsahu.



Zelenská sa vyjadrila aj k sobotnému ruskému útoku na mesto Dnipro, pri ktorom raketa zasiahla obytný dom a zomrelo najmenej 44 osôb.



"Títo obyčajní ľudia, ktorí boli v sobotu doma - to je pre Rusko postačujúci dôvod na zabíjanie," povedala Zelenská s odkazom na obyvateľov bytovky. Podotkla tiež, že raketa, ktorá dopadla na budovu v Dnipre, bola pôvodne vyvinutá na ničenie lietadlových lodí a Rusko ju namiesto toho použilo proti ukrajinskej civilnej infraštruktúre.



V súvislosti s obavami z možnej jadrovej katastrofy na Ukrajine Zelenská povedala, že si "nemôžeme dovoliť, aby došlo k novému Černobyľu".



"Nechceme, aby sa deti niekde vo svete museli učiť, ako sa chrániť pred chorobou z radiácie," uviedla s odkazom na krízu okolo Ruskom okupovanej záporožskej jadrovej elektrárne, ktorú už opakovane zasiahli strely odpálené počas bojov medzi ruskými a ukrajinskými silami. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) sa už niekoľko mesiacov snaží o to, aby bola v okolí elektrárne vytvorená bezpečná zóna.