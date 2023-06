Zelenská v Izraeli prejavila záujem o spoluprácu v zdravotníctve

Tel Aviv 20. júna (TASR) - Prvá dáma Ukrajiny Olena Zelenská vyjadrila v pondelok počas návštevy Izraela záujem o nové projekty spolupráce s tuto krajinou v zdravotníctve, a to najmä v oblasti duševného zdravia. Uviedla to kancelária izraelského prezidenta Jicchaka Herzoga, píše agentúra DPA.



Manželka ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského prišla do Izraela na pozvanie Herzogovej manželky Michal.



"Dúfam, že v spolupráci s našimi odborníkmi z Ukrajiny a vašimi odborníkmi z Izraela budeme môcť vytvoriť nové programy na posilnenie nášho systému zdravotnej starostlivosti, najmä v oblasti duševného zdravia," povedala Zelenská počas návštevy v nemocnici Šeba pri Tel Avive, ktorú absolvovala spoločne s Herzogovou.



"Potrebujeme programy, ktoré podporujú duševné zdravie a pomáhajú pri rehabilitácii zranených občanov vrátane detí, dospelých a starších ľudí. Náš systém zdravotnej starostlivosti si s tým nedokáže sám poradiť," dodala prvá dáma Ukrajiny.



Zelenská navštívila v nemocnici detské oddelenie a traumatologickú jednotku. Stretla sa s izraelskými pacientmi, ktorí bojujú s ochrnutím. DPA pripomína, že odkedy Rusko vlani spustilo inváziu na Ukrajinu, bolo v Izraeli ošetrených viacero zranených ukrajinských vojakov, pričom niektorí z nich dostali protézy.



"Sme veľmi radi, že ste sa prišli pozrieť na špeciálne zaobchádzanie s (chorými) deťmi. Izrael je (naň) veľmi hrdý, pričom sa chceme podeliť o naše vedomosti, infraštruktúru a vynikajúce zdravotnícke zariadenia s ľuďmi na celom svete, ktorí to potrebujú," uviedla prvá dáma Izraela Michal Herzogová.