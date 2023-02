Kyjev/New York 22. februára (TASR) — Ukrajinská prvá dáma Olena Zelenská vyzvala na vyvodenie zodpovednosti voči Rusku za zločiny proti ľudskosti, ktoré ruské jednotky páchajú na Ukrajine. Uviedla to v stredajšom videopríhovore na podujatí Organizácie Spojených národov venovanom porušovaní ľudských práv na Ukrajine. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Víťazstvo Ukrajiny bude znamenať aj víťazstvo ľudských práv nad bezprávím, mučením a skazou. Spravodlivosť pre Ukrajinu je preto spravodlivosťou pre celý svet," vyhlásila manželka ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.



Olena Zelenská tiež hovorila o bombových útokoch na civilistov, znásilňovaní žien a deportáciách 16.000 detí do Ruska.



"Z toho, čo vieme, je zjavné, že (ukrajinské deti) sú umiestňované do ruských rodín, ktoré sa potom snažia vymazať spomienky týchto detí na svoj pôvod," uviedla Zelenská. Počas jej prejavu boli zároveň premietané zábery budov na Ukrajine poškodených ruským ostreľovaním.



Zelenská opäť vyzvala OSN, aby zriadila špeciálny tribunál, ktorý bude súdiť Rusko za agresiu voči Ukrajine, aby sa niečo také nikdy nezopakovalo niekde inde.



Agentúra DPA pripomína, že ukrajinská prokuratúra eviduje približne 150 prípadov znásilnenia, ktoré spáchali ruskí vojaci. Ide však len o prípady, pri ktorých boli znásilnené ženy ochotné vypovedať a trestný čin nahlásili.