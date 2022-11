Zelenská vyzvala na zriadenie tribunálu pre zločiny spáchané Ruskom

Londýn 29. novembra (TASR) — Prvá dáma Ukrajiny Olena Zelenská v utorok v Londýne v prejave k poslancom oboch komôr britského parlamentu vyzvala Britániu, aby Ukrajine vo vojne s Ruskom pomohla nielen dosiahnuť víťazstvo, ale aj spravodlivosť.



"Víťazstvo nie je to jediné, čo potrebujeme - potrebujeme spravodlivosť," povedala Zelenská v príhovore podľa televízie Sky News.



V nadväznosti na slová predsedu Dolnej snemovne Lindsayho Hoylea aj Zelenská prirovnala súčasný konflikt na Ukrajine k druhej svetovej vojne, pričom uviedla, že výstražné sirény, ktoré počuť na Ukrajine, sú "identické s tými, ktoré počuli generácie Britov, ktorí sa nevzdali, a ani my sa nevzdáme".



Po druhej svetovej vojne by podľa Zelenskej bolo nemysliteľné, aby nacisti nečelili spravodlivosti. Rovnako je nemysliteľné, že by rovnaký osud nepostihol aj Rusko, konštatovala.



Apelovala v tejto súvislosti na Britániu, aby pomohla pri zriadení "osobitného tribunálu", pred ktorým by sa Rusko zodpovedalo za vojnové zločiny a terorizmus. Zelenská dodala, že Spojené kráľovstvo by sa mohlo stať svetovým lídrom v tejto oblasti.



Vo svojom prejave Zelenská hovorila aj o tom, že ukrajinská armáda po oslobodení našla vo viacerých mestách a obciach objekty, ktoré opísala ako mučiarne. Hovorila aj o prípadoch sexuálneho násilia, ktorého sa mali dopustiť ruskí vojaci.



Zelenská spomenula juhoukrajinské mesto Cherson, ktoré je aj po oslobodení ukrajinskou armádou naďalej terčom útokov ruských síl. Podľa Zelenskej príkazy na tieto útoky prišli od ruského vedenia.



Zmienila sa aj o výpadkoch v dodávkach elektrickej energie, ktoré Ukrajina zažíva v posledných týždňoch, i o tom, že na veľkej časti územia Ukrajiny sú ešte stále nastražené míny alebo je tam nevybuchnutá munícia, ktorú zanechali ustupujúce ruské jednotky.



Keď Zelenská dokončila svoj prejav, poslanci britského parlamentu, medzi nimi aj bývalý premiér Boris Johnson, vstali a búrlivo jej tlieskali.



Zelenská v Londýne predstavila nadáciu, ktorá nesie jej meno a je zameraná na tri oblasti: pomoc pri obnove nemocníc a zabezpečenie prístupu k liekom, obnovenie vzdelávacieho procesu a riešenie problémov v humanitárnej oblasti. V súčasnosti iniciatíva hľadá zahraničných partnerov ochotných pomôcť Ukrajine a získava finančné prostriedky na realizáciu svojich cieľov.



Počas prezentácie sa konala charitatívna zbierka na obnovu nemocnice v meste Izium. Ide o najväčšie zdravotnícke zariadenie v Charkovskej oblasti.