Zelenského manželka píše o vojne: Zavrite oblohu, na zemi si poradíme

Kyjev 9. marca (TASR) - Manželka ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v utorok večer zverejnila emotívny otvorený list, v ktorom opisuje dôsledky 13 dní trvajúcej vojny Ukrajiny s Ruskom.



Ako informoval spravodajský web Sky News, Olena Zelenská vo svojom liste vyzvala svetové médiá, aby aj naďalej hovorili pravdu o vojne na Ukrajine.



"V informačnej vojne rozpútanej Ruskou federáciou, ktorá vyvracia aj samotný fakt invázie, sú všetky svedectvá veľmi dôležité," zdôraznila.



Vo svojom liste Zelenská konštatovala, že udalosti, ktoré sa teraz odohrávajú na Ukrajine, sa pred viac ako týždňom "zdali nemožné", ale 24. februára Ukrajincov prebudila správa o začiatku vojny.



Prvá dáma zdôraznila, že "napriek ubezpečeniam kremeľských propagandistov, ktorí túto inváziu označujú za špeciálnu operáciu, ide o vraždy civilistov".



Obzvlášť ťažko sa znášajú úmrtia detí, uviedla Zelenská, ktorá pripomenula konkrétne prípady - osemročnú Alisu z Achtyrky, Polinu z Kyjeva, ktorá zomrela pri ostreľovaní spolu s rodičmi, či zraneného 14-ročného Arsena, ktorý poľahol zraneniu črepinou, lebo sanitka sa k nemu pre ostreľovanie mesta nedostala včas.



Varovala, že keď bude Rusko znova vyhlasovať, že "nevedie vojnu proti civilnému obyvateľstvu, vykričím tieto mená ako prvé".



V liste uviedla, že ukrajinské ženy a deti teraz žijú v protileteckých krytoch a pivniciach.



Poznamenala, že ukrajinské deti sa v pivniciach nielen učia, ale tam aj prichádzajú na svet, pretože aj pôrodnice sa museli presťahovať do podzemia.



"K dnešnému dňu je už niekoľko desiatok takýchto bábätiek", ktoré vo svojom živote ešte nezažili mier.



Zelenská vo svojom liste pripomína, že táto vojna sa proti civilnému obyvateľstvu vedie nielen ostreľovaním, ale aj tým, že civilisti majú problém dostať sa k liekom alebo k liečbe, čo sa týka "tisícok pacientov s rakovinou, ktorým bola odložená životne dôležitá chemoterapia a ožarovanie".



Pripomenula aj ľudí so zdravotným postihnutím, pacientov pripútaných na lôžko, či osamelých starších ľudí.



"Vojna proti takýmto ľuďom je dvojnásobný zločin!" rozhorčila sa Zelenská.



Nezabudla ani na utečencov z Ukrajiny, najmä ženy s deťmi, ktoré muži odvážajú na hranice a vracajú sa odtiaľ, aby bojovali proti ruskej invázii, "pretože pri všetkej tej hrôze sa Ukrajinci nevzdávajú".



"Agresor Putin si myslel, že ukrajinské mestá dobyje bleskovou vojnou", ale "podcenil našu krajinu, našich ľudí a ich vlastenectvo. Ukrajinci, bez ohľadu na politické názory, materinský jazyk, presvedčenie a národnosti, stoja v jednote, ktorá nemá obdoby," píše Zelenská.



Poďakovala sa občanom napadnutých miest, ktorí pomáhajú núdznym, ako aj tým, čo stále pracujú – v lekárňach, obchodoch, verejnej doprave a sociálnych službách – a dokazujú, že "na Ukrajine víťazí život".



Poďakovala sa tiež za humanitárnu pomoc, ako aj za poskytnutie útočiska ukrajinským ženám a deťom.



Vyjadrila tiež vďaku všetkým obyvateľom cudzích krajín, ktorí zhromaždeniami na námestiach vyjadrujú Ukrajine podporu. "Vidíme a vážime si to!" ubezpečila Zelenská.



Zdôraznila, že "Ukrajina chce mier", ale "bude sa brániť a nikdy nekapituluje".



Podľa listu zverejneného na Facebooku Zelenská žiada aj zatvorenie vzdušného priestoru nad Ukrajinou.



"Zavrite oblohu, na zemi si poradíme sami," napísala Zelenská. Pripomenula, že konflikt na Ukrajine je vojnou v Európe a na hraniciach EÚ. Zdôraznila, že "ak nezastavíme Putina, ktorý hrozí, že rozpúta jadrovú vojnu, na svete nezostane žiadne bezpečné miesto".



Na záver listu uznala, že jej slová síce možno sú ako zlý sen, ale konštatovala, že "toto je naša nová realita. Žijeme v nej. A nevieme ako dlho to bude trvať. Ale určite vyhráme. Sme tu a máme zbrane. Hovorí sa im jednota. Jednota v láske k Ukrajine. Sláva Ukrajine!"



Na úvod listu Zelenská vysvetlila, že v posledných dňoch dostáva od novinárov veľa žiadostí o rozhovor. "Tento list slúži ako moja odpoveď na tieto požiadavky a je mojím svedectvom z Ukrajiny," uviedla.