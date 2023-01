Zelenského poradca Arestovyč odstúpil z funkcie

Kyjev 17. januára (TASR) - Poradca ukrajinského prezidenta Olexij Arestovyč podal v utorok ráno demisiu do rúk Volodmyra Zelenského. TASR informuje na základe správy spravodajskej stanice Sky News.



Arestovyč svoj odchod z funkcie oznámil po tom, čo sa dopustil kontroverzných výrokov v súvislosti so sobotňajším raketovým útokom na bytový dom v ukrajinskom meste Dnipro. Tento útok si vyžiadal najmenej 41 obetí na životoch a 25 osôb je stále nezvestných.



Arestovyč spočiatku tvrdil, že ruskú raketu Kh-22 vystrelenú na Dnipro zostrelila ukrajinská protivzdušná obrana. Týchto slov sa podľa Sky News rýchlo "chytila" ruská propaganda, ktorá sa snažila tvrdiť, že bytovku v Dnipre zasiahla raketa ukrajinskej obrany.



Arestovyč neskôr uviedol, že ukrajinské sily nedokážu zostreliť taký typ rakety, akú Rusko vystrelilo na Dnipro a za svoje predchádzajúce vyhlásenie sa ospravedlnil.



"Úprimne sa ospravedlňujem obetiam a ich príbuzným, obyvateľom Dnipra a všetkým, ktorých hlboko ranila moja predčasná mylná verzia o tom, prečo ruská raketa zasiahla obytnú budovu," uviedol Arestovyč na Facebooku.



Na platforme Telegram dodal, že svojou rezignáciou chcel poskytnúť príklad slušnej reakcie na vlastné zlyhania. "Po fundamentálnej chybe nasleduje odchod," cituje jeho slová denník The Guardian.