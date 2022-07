Zelenského poradca pripustil, že Lysyčansk by mohli obsadiť Rusi

Kyjev 3. júla (TASR) - Poradca ukrajinského prezidenta Olexij Arestovyč v noci na nedeľu pripustil, že mesto Lysyčansk v Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny by mohlo padnúť do rúk Rusov, informuje TASR na základe správy televízie Sky News a agentúry Reuters.



Arestovyč uviedol, že ruské jednotky prekročili rieku Severný Donec a blížia sa k mestu zo severnej strany.



"Je to určite hrozba. Uvidíme. Nevylučujem akýkoľvek výsledok, viac budeme vedieť o deň – dva," vyhlásil Arestovyč. Dodal, že ak Lysyčansk padne, bude to pre ruskú armádu strategická nevýhoda, keďže sa následne bude musieť sústrediť na dobytie šiestich veľkých miest v Donbase. Bojová línia sa tak podľa neho natiahne a pre ruské jednotky bude ťažšie pokračovať v ofenzíve.



Proruskí separatisti v sobotu oznámili, že Lysyčansk kompletne obkľúčili. Ukrajinská armáda však tieto tvrdenia odmietla.



Ruské sily minulý týždeň obsadili susedný Severodoneck, ktorý od Lysyčanska oddeľuje iba rieka Severný Donec. Zámerom Ruska je obsadiť celý Donbas, ktorý tvorí Luhanská a Donecká oblasť. Na časti ich území boli v roku 2014 vyhlásené samozvané proruské separatistické republiky.