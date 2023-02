Zelenského prijal belgický kráľ Filip

Brusel 9. februára (TASR) — Belgický kráľ Filip a premiér federálnej vlády Alexander De Croo prijali vo štvrtok popoludní v Kráľovskom paláci ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Uviedla to agentúra Belga, informuje spravodajca TASR.



Zelenskyj tým ukončil svoju krátku návštevu Bruselu, kde sa predtým zúčastnil na mimoriadnom plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu a stretol sa aj s lídrami 27-člennej EÚ na zasadnutí Európskej rady.



Ukrajinský prezident pricestoval do Belgicka vo štvrtok ráno po stredajšom pobyte v Londýne a Paríži. Bola to jeho druhá návšteva v zahraničí od začiatku ruskej agresie z 24. februára. Vlani v decembri bol na oficiálnej návšteve vo Washingtone.



Zelenskyj využil svoj pobyt v Bruseli na to, aby európskych lídrov vyzval na konkrétne záväzky v oblasti obrany. Jeho požiadavky sa týkali najmä dodávok bojových lietadiel pre ukrajinskú armádu, ale aj munície, delostrelectva, protivzdušnej obrany, obrnených vozidiel a ďalších obranných systémov.



De Croo ešte pred summitom pre domáce médiá uviedol, že Belgicko je ochotné aj naďalej poskytovať vojenskú podporu Kyjevu, ale na možnú požiadavku dodať Ukrajine stíhačky F-16 odpovie negatívne.



"Potrebujeme naše stíhačky. Sú používané na obranu NATO a na zabezpečovanie ochrany vzdušného priestoru pobaltských krajín. Potrebujeme ich na ochranu belgického vzdušného priestoru. Môžeme Ukrajincom pomôcť s mnohými inými vecami," povedal De Croo.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)