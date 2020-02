Zelenského vláda chce prijať opatrenia na integráciu ľudí z Donbasu

Kyjev 12. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požiadal vládu, aby vypracovala program na pomoc mladým ľuďom žijúcich na území "dočasne okupovaného" Donbasu. Informovala o tom v stredu agentúra Interfax.



Na rokovaní venovanej tejto problematike Zelenskyj zdôraznil, že s civilistami, ktorí z rôznych dôvodov žijú v Donbase, je nutné nadviazať kontakt. Poukázal na to, že kým na východe Ukrajiny "pokračuje vojna", Rusko tamojším obyvateľom "masovo" vydáva ruské pasy. Podľa Zelenského je takáto situácia "neprípustná".



Prezident vyzdvihol, že Ukrajina sa "musí biť za svojich občanov", a navrhol vypracovať špeciálny program pre mládež z tejto oblasti, ktorý by im bol nápomocný pri získaní dokladov, ktoré by potvrdzovali ich ukrajinské občianstvo.



Minister vnútra Arsen Avakov v tejto súvislosti navrhol zjednodušiť procedúru vydávania dokladov vrátane rodných listov a pasov.



Analyzuje sa aj možnosť výučby ukrajinského jazyka a dejín Ukrajiny, čo sú predmety, ktoré sa v školách v okupovanom Donbase teraz žiaci a študenti neučia.



Plánuje sa aj zvýšenie počtu vysokých škôl, kde by mohli študovať mladí ľudí z Donbasu, pričom ich štúdium by bolo hradené z rozpočtových prostriedkov Ukrajiny.



Zelenskyj uviedol, že tieto opatrenia by mali motivovať mladých ľudí z Donbasu, aby sa snažili získať vzdelanie na Ukrajine a potom sa zapojili do obnovy a riadenia oblastí na východe krajiny.



Koncom januára ukrajinská vláda podporila návrh, ktorým sa zjednodušia cesty mladých ľudí vo veku 14 - 16 rokov žijúcich v Donbase, ktorí nemajú možnosť vybaviť si tam ukrajinský identifikačný preukaz alebo ho stratili, čo v praxi znamená, že nemôžu prekračovať hranicu medzi Ukrajinou a Donbasom.



Toto opatrenie začne platiť od 1. mája 2020. Ako v stredu v Kyjeve na rokovaní ukrajinskej vlády uviedla ministerka pre záležitosti veteránov Oxana Koľadová, vláda očakáva, že využitie tejto možnosti mladými ľuďmi z Donbasu povedie k ich lepšej integrácii do ukrajinskej spoločnosti.