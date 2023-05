Zelenskému a ľudu Ukrajiny odovzdali Medzinárodnú cenu Karola Veľkého

Aachen 14. mája (TASR) — Ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému a ukrajinskému ľudu odovzdali v sobotu v nemeckom meste Aachen Medzinárodnú cenu Karola Veľkého za rok 2023. Dostali ju "za obranu nielen suverenity svojej krajiny a životov jej občanov, ale aj Európy a európskych hodnôt", informujú agentúra DPA a web týždenníka Die Zeit.



V zdôvodnení udelenia ceny sa tiež konštatuje, že Zelenskyj je nielen hlavou štátu a hlavným veliteľom ukrajinskej armády, ale aj "motivátorom, komunikátorom, motorom a spojovacím článkom medzi Ukrajinou a veľkou skupinou svojich priaznivcov".



Slávnostné odovzdávanie ceny sa začalo s viac ako hodinovým meškaním. S príhovormi vystúpili okrem iných nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier, spolkový kancelár Olaf Scholz, poľský premiér Mateusz Morawiecki či predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Prítomná bola aj líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská, ktorá cenu dostala minulý rok spolu s krajankami Maryjou Kalesnikavovou a Veranikou Capkalovou.



"Dávate nádej a ste inšpiráciou ďaleko za hranicami Ukrajiny," povedal vo svojom laudáciu Steinmeier. "Váš pôsobivý boj za naše spoločné hodnoty, za slobodu a demokraciu na nás urobil hlboký dojem a umožnil nám zblížiť sa a zjednotiť v solidarite viac ako kedykoľvek predtým," pokračoval.



Steinmeier ubezpečil, že Nemecko bude podporovať Ukrajinu politicky, vojensky a finančne, pokiaľ to bude potrebné. Platí to aj o povojnovej rekonštrukcii Ukrajiny.



Podľa Scholza bolo od začiatku invázie Ruska jasné, že ukrajinský ľud neustúpi, ale bude klásť odpor. "Ak si Vladimir Putin myslel, že dokáže silou zviesť ukrajinský národ z jeho cesty do Európy, tak — so všetkými svojimi tankami, bezpilotnými lietadlami a raketometmi — nedosiahol nič iné, len pravý opak," povedal Scholz.



Von der Leyenová povedala, že ukrajinský ľud a prezident Zelenskyj "doslova bojujú za slobodu, ľudskosť a mier". Zelenskyj je podľa nej bezvýhradne presvedčený o tom, že tí, ktorí za niečo bojujú, sú vždy silnejší ako tí, ktorí chcú uvaliť svoje jarmo na iných.



Medzinárodnú cena Karola Veľkého udeľuje spravidla každoročne od roku 1950 nemecké mesto Aachen osobnostiam, podieľajúcich sa na presadzovaní myšlienok a ideálov, na ktorých je založená. Cena pripomína Karola Veľkého, vládcu Franskej ríše, ktorý v Aachene sídlil a je pochovaný v tamojšej katedrále.