Zelenskému prisľúbili v Ríme pokračujúcu podporu

Rím 13. mája (TASR) - Ukrajinský prezident sa v sobotu stretol v Ríme s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou aj s prezidentom Sergiom Mattarellom. Podľa agentúry AP dostal od nich prísľuby o pokračovaní vojenskej, finančnej a ďalšej pomoci Ukrajine v boji proti ruskej agresii, a to v krátkodobom aj dlhodobom horizonte.



Premiérka Meloniová opäť apelovala na Rusko, aby ukončilo svoju agresiu a stiahlo vojská z ukrajinského územia. "Mier nastane len vtedy, ak Rusko ukončí nepriateľské akcie," povedala podľa agentúry ANSA.



"Podporujeme diplomatické riešenie konfliktu. Podporujeme 10-bodový plán prezidenta Zelenského. A uznávame legitímne európske ašpirácie Ukrajiny, ktorá je predsunutou základňou európskej bezpečnosti," povedala Meloniová po 70-minútovom stretnutí so Zelenským, ktoré prebehlo za zatvorenými dverami. Pred začiatkom schôdzky sa obaja politici objali.



Podobné slová podpory si ukrajinský prezident predtým vypočul aj na stretnutí so Sergiom Mattarellom v prezidentskom paláci. "Sme plne na vašej strane," povedal mu taliansky prezident.



Podľa zdrojov z talianskej prezidentskej kancelárie Mattarella ubezpečil Zelenského, že Taliansko bude naďalej - v krátkodobom aj dlhodobom horizonte - poskytovať Ukrajine vojenskú, finančnú aj humanitárnu pomoc, ako aj podporu pri rekonštrukcií vojnou zničených oblastí.



Od začiatku vojny už Taliansko venovalo na pomoc Ukrajine zhruba miliardu eur.



Podľa správ talianskych médií bolo v rámci bezpečnostných opatrení počas Zelenského návštevy uzavreté nebo nad Rímom a na výškových budovách sa rozmiestnili policajní ostreľovači.



Po Mattarellovi a Meloniovej Zelenskyj absolvoval vo Vatikáne stretnutie s pápežom Františkom. Z Talianska by mal ukrajinský prezident pokračovať do Nemecka, kde ho očakávajú v nedeľu.