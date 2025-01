Zelenskému výrazne klesla podpora v porovnaní so začiatkom invázie

Kyjev 7. januára (TASR) - Ukrajinci dôverujú prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému o takmer 40 percent menej v porovnaní s obdobím po začiatku ruskej invázie v roku 2022. Ukazujú to v utorok zverejnené výsledky prieskumu Kyjevského medzinárodného sociologického inštitútu (KIIS), informuje TASR podľa agentúry AFP.



Niekoľko dní po vypuknutí vojny dôverovalo v marci 2022 Zelenskému až 90 percent občanov, v decembri minulého roka to bolo 52 percent.



"Oslabenie dôvery v Zelenského skutočne znižuje jeho budúci potenciál a váhu ako verejnej osobnosti," uviedol výkonný riaditeľ KISS Anton Grušeckij.



Bývalý komik po začiatku ruskej invázie vo februári 2022 zostal v Kyjeve, aby viedol svoju krajinu v boji proti okupantom. Tým si získal rešpekt v zahraničí a bol porovnávaný s Winstonom Churchillom.



Zelenskyj vyhral prezidentské voľby v roku 2019. Jeho sľubmi bolo ukončiť tvrdé boje so separatistami podporovanými Kremľom na východe krajiny a potlačiť systematickú korupciu v krajine.



Prvé päťročné funkčné obdobie sa mu oficiálne skončilo minulý rok, vo vojnovom stave a ruskom ovládnutí časti územia však Kyjev nemôže usporiadať voľby. Podľa AFP by ich obmedzovali nespočetné prekážky, pretože milióny Ukrajincov žijú v zahraničí, pod ruskou okupáciou alebo v blízkosti aktívnych bojov.



Kremeľ odvtedy opakovane vyhlásil, že Zelenskyj už nie je legitímnym lídrom Ukrajiny, Západ aj spojenci Ruska to zväčša ignorujú.